Không gian đọc sách ở trường nội trú của giới quý tộc

Không gian đọc của Le Rosey không tồn tại như một phòng chức năng biệt lập. Nó nằm trong một hệ sinh thái rộng lớn, nơi học sinh có thể chuyển từ đọc sách sang nghe nhạc, xem biểu diễn nghệ thuật hoặc tham gia các hoạt động học tập khác. Cách tổ chức này phù hợp với định hướng của Le Rosey khi coi việc học không chỉ diễn ra trong giờ lên lớp. Trong những năm gần đây, trường tiếp tục đầu tư vào các không gian mới nhằm khuyến khích học sinh học tập, trao đổi và làm việc theo những cách linh hoạt hơn.