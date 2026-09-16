Tỷ phú rót hàng chục triệu USD để xây thư viện cho sinh viên

Hơn một thế kỷ trước, doanh nhân John D. Rockefeller - một trong những người Mỹ giàu nhất mọi thời đại - đã góp phần đặt nền móng cho hệ thống thư viện của Đại học Chicago (Mỹ) bằng khoản tài trợ 600.000 USD để xây dựng Thư viện Harper Memorial . Đây là một trong những ví dụ sớm cho thấy vai trò của giới tài phiệt Mỹ trong việc đầu tư cho giáo dục đại học. Năm 1912, thư viện chính thức hoàn thành và khoản tài trợ 600.000 USD thời điểm đó chiếm đến 75% chi phí xây dựng công trình. Ảnh: UC.

Tại Đại học Chicago (Mỹ), tỷ phú Joe Mansueto và vợ Rika đã tài trợ 25 triệu USD để xây dựng thư viện mang tên hai người. Khánh thành năm 2011, Thư viện Joe and Rika Mansueto gây ấn tượng với mái vòm kính khổng lồ nằm trên mặt đất, trong khi hệ thống kho sách được bố trí sâu dưới lòng đất. Kho sách tự động của thư viện có thể lưu trữ khoảng 3,5 triệu cuốn, giúp tiết kiệm đáng kể diện tích sử dụng. Thiết kế này cũng cho phép sinh viên và giảng viên có một không gian đọc mở, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Architect Magazine.

Tại Đại học Kansas (Mỹ), tỷ phú Philip F. Anschutz cùng vợ Nancy đã đóng góp 6,5 triệu USD cho thư viện khoa học mang tên cha mẹ ông - Thư viện Khoa học Marian và Fred Anschutz . Công trình có tổng chi phí xây dựng khoảng 13,9 triệu USD . Sau khi hoàn thành, thư viện phục vụ chủ yếu cho sinh viên và giảng viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Ảnh: University of Kansas.

Doanh nhân và nhà từ thiện Steve Charles từng trao 10 triệu USD cho Đại học Temple (Mỹ) khi trường xây dựng thư viện mới. Công trình sau đó được đổi tên thành Thư viện Charles để ghi nhận khoản đóng góp của ông. Điểm đáng chú ý là số tiền này không chỉ phục vụ việc xây dựng cơ sở vật chất mà còn được đưa vào quỹ đầu tư dài hạn, hỗ trợ mua và bảo quản tài liệu, phát triển công nghệ và các chương trình cộng đồng. Ảnh: Architect Magazine.

Tại Đại học Stanford (Mỹ), nhà công nghiệp và nhà từ thiện Cecil H. Green cùng vợ Ida Green là những nhà tài trợ quan trọng cho việc xây dựng thư viện trung tâm của trường. Một phần công trình sau đó được đặt theo tên ông Cecil H. Green để ghi nhận những đóng góp của ông cho Stanford. Ngày nay, Thư viện Cecil H. Green nằm giữa khuôn viên trường, phục vụ hàng nghìn sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu mỗi năm. Ảnh: Stanford University.

Tỷ phú Stephen A. Schwarzman đã đóng góp tổng cộng 185 triệu bảng Anh cho Schwarzman Centre for the Humanities - trung tâm nhân văn có thư viện tại Đại học Oxford (Anh). Đáng chú ý, đây khoản tài trợ đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử hiện đại của trường. Không chỉ là một thư viện, trung tâm còn quy tụ 7 khoa và viện nghiên cứu nhân văn, phòng hòa nhạc 500 chỗ, nhà hát 250 chỗ, rạp chiếu phim và nhiều không gian nghiên cứu, biểu diễn. Công trình được mở cho sinh viên và cán bộ từ tháng 10/2025, sau đó mở cửa rộng rãi cho công chúng từ tháng 4/2026. Ảnh: Architizer.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.