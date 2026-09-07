Thư viện đại học Mỹ gây chú ý với thiết kế như tàu vũ trụ

Thư viện Geisel cũng được thiết kế với ý tưởng đưa người đọc đến gần sách và không gian học tập nhất có thể. Bên cạnh hệ thống giá sách, Pereira chú trọng tạo ra sự kết hợp giữa khu vực đọc, nơi học tập và những không gian có mức độ riêng tư khác nhau. Thiết kế nội thất vì thế không đơn thuần là nơi lưu trữ tài liệu mà hướng tới một môi trường khuyến khích việc đọc, nghiên cứu và tiếp nhận tri thức. Đây cũng là lý do không gian bên trong được tổ chức theo hướng đa dạng và tương đối mở, thay vì chỉ tập trung vào các khu vực lưu trữ. Ảnh: UCSD Library.