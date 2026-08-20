Cảnh tượng gây choáng ngợp bên trong những thư viện nổi tiếng thế giới

Thư viện New Alexandria, tên chính thức là Bibliotheca Alexandrina, là một trung tâm văn hóa lớn và thư viện hiện đại ở thành phố Alexandria, Ai Cập. Khánh thành vào tháng 10/2002, công trình được xây dựng để tưởng nhớ thư viện Alexandria cổ đại. Do công ty kiến trúc Na Uy Snøhetta thiết kế, tòa nhà gây ấn tượng với hình dáng một chiếc đĩa khổng lồ nghiêng, vươn lên từ mặt nước. Bức tường bên ngoài được làm từ đá granite Aswan, khắc các chữ cái và ký tự của hơn 120 ngôn ngữ trên thế giới. Nơi này có phòng đọc chính 11 tầng, rộng khoảng 20.000 m². Bên cạnh kho sách có sức chứa hàng triệu cuốn, khu phức hợp còn có thư viện dành cho người khiếm thị, người trẻ, sách quý hiếm, phòng phục chế bản thảo, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật và cung thiên văn. Ảnh: Shutterstock, Egypt Portal, Dreamtimes, Diego F. Parra.