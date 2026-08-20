Cảnh tượng gây choáng ngợp bên trong những thư viện nổi tiếng thế giới

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Thư viện Tianjin Binhai, còn được biết đến với biệt danh “Con mắt”, là trung tâm văn hóa rộng 33.700 m² tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Thư viện có 5 tầng không gian đọc và sinh hoạt cộng đồng, được thiết kế để lưu trữ tới 1,2 triệu cuốn sách. Công trình mở cửa năm 2017, do công ty kiến trúc MVRDV phối hợp với Viện Quy hoạch và Thiết kế Đô thị Thiên Tân (TUPDI) thực hiện. Điểm nhấn của thư viện là khán phòng hình cầu phát sáng nằm ở trung tâm, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc vừa có thể được sử dụng như màn hình trình chiếu. Bao quanh khán phòng là những dãy giá sách xếp tầng, uốn lượn như sóng và kéo dài từ sàn lên trần. Ảnh: Azure Magazine.
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Thư viện Trung tâm Seattle nằm tại khu trung tâm thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ) được khánh thành năm 2004. Công trình 11 tầng bằng kính và thép do hai kiến trúc sư Rem Koolhaas và Joshua Prince-Ramus thiết kế. Điểm nhấn của thư viện là “Books Spiral”, hệ thống đường dốc liên tục dài 4 tầng, nơi lưu trữ bộ sưu tập sách phi hư cấu. Không gian bên trong còn có Living Room - khu đọc sách cao 15 m ở tầng 3 với tầm nhìn ra thành phố. Thư viện này hiện cung cấp hơn 400 máy tính công cộng, Wi-Fi cùng các khu vực in và quét tài liệu. Công trình còn có nhiều không gian dành cho hơn một triệu cuốn sách, đồng thời trở thành một trong những điểm kiến trúc nổi bật của thành phố Seattle. Ảnh: Metalocus, Magnusson Klemencic Associates.
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Thư viện New Alexandria, tên chính thức là Bibliotheca Alexandrina, là một trung tâm văn hóa lớn và thư viện hiện đại ở thành phố Alexandria, Ai Cập. Khánh thành vào tháng 10/2002, công trình được xây dựng để tưởng nhớ thư viện Alexandria cổ đại. Do công ty kiến trúc Na Uy Snøhetta thiết kế, tòa nhà gây ấn tượng với hình dáng một chiếc đĩa khổng lồ nghiêng, vươn lên từ mặt nước. Bức tường bên ngoài được làm từ đá granite Aswan, khắc các chữ cái và ký tự của hơn 120 ngôn ngữ trên thế giới. Nơi này có phòng đọc chính 11 tầng, rộng khoảng 20.000 m². Bên cạnh kho sách có sức chứa hàng triệu cuốn, khu phức hợp còn có thư viện dành cho người khiếm thị, người trẻ, sách quý hiếm, phòng phục chế bản thảo, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật và cung thiên văn. Ảnh: Shutterstock, Egypt Portal, Dreamtimes, Diego F. Parra.
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Thư viện Thành phố Stuttgart ở Đức là một trong những thư viện nổi tiếng nhất bởi tòa nhà hình khối lập phương cao 9 tầng do kiến trúc sư Eun Young Yi thiết kế. Công trình còn gây ấn tượng với không gian nội thất toàn màu trắng, đặc biệt là khu vực trung tâm được gọi là "Trái Tim". Các tầng trong thư viện được bố trí nhiều khu vực chức năng, từ thư viện âm nhạc, thư viện trẻ em, bộ sưu tập chuyên ngành đến sách văn học và tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ. Tầng 8 có thư viện đồ họa, bộ sưu tập nghệ thuật và quán cà phê Lesbar, trong khi tầng 9 là sân thượng mở với tầm nhìn toàn cảnh thành phố Stuttgart. Ảnh: ArchDaily, Accor Group, Landeshauptstadt Stuttgart.
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Thư viện Vasconcelos ở thủ đô Mexico City (Mexico) được đặt theo tên José Vasconcelos - triết gia, nhà văn và cựu lãnh đạo Thư viện Quốc gia Mexico. Được kiến trúc sư Alberto Kalach thiết kế, công trình này rộng 38.000 m², nổi bật với những giá sách và sàn đọc sách bằng thép treo lơ lửng, tạo cảm giác như đang trôi giữa không trung. Đáng chú ý, công trình sử dụng kết hợp thép, bê tông và kính, nhưng được bao quanh bởi khu vườn thực vật rộng 26.000 m² với nhiều loài cây bản địa. Hiện nay, thư viện hiện có hơn 580.000 cuốn sách cùng các tài liệu đa phương tiện, âm nhạc và sách chữ nổi Braille. Ảnh: ArchEyes.
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Canada hiện có hệ thống Thư viện Công cộng Calgary với 21 chi nhánh phục vụ cộng đồng. Trong đó, Thư viện Trung tâm Calgary là công trình nổi bật nhất, tọa lạc tại địa chỉ 800 3 Street SE và mở cửa tất cả ngày trong tuần. Thư viện này cung cấp hàng triệu tài liệu vật lý và kỹ thuật số, từ sách, sách điện tử, sách nói đến nhạc cụ. Người dùng có thể sử dụng miễn phí nhiều dịch vụ trực tuyến như LinkedIn Learning, cơ sở dữ liệu nghiên cứu và các chương trình học ngoại ngữ. Bên cạnh không gian đọc và học tập, thư viện còn có phòng học, khu hỗ trợ trẻ nhỏ và các khu vực phục vụ cộng đồng. Với hệ thống dịch vụ đa dạng, Thư viện Công cộng Calgary không chỉ là nơi lưu trữ sách mà còn đóng vai trò như một không gian học tập và sinh hoạt cộng đồng tại quốc gia này. Ảnh: ArchDaily, DIALOG.