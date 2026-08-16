Thư viện 600 tuổi từng xuất hiện trong phim Harry Potter

Tọa lạc tại Oxford (Anh), Thư viện Duke Humfrey là một trong những phòng đọc lâu đời bậc nhất châu Âu và thuộc hệ thống Thư viện Bodleian. Không chỉ là nơi lưu giữ những bộ sách quý, thư viện còn trở thành địa điểm được nhiều người hâm mộ Harry Potter tìm đến. Bởi đây là một trong những địa điểm được sử dụng để xây dựng bối cảnh Thư viện Hogwarts trong Harry Potter và Hòn đá Phù thủy. Ảnh: Third Eye Traveller.

Thư viện được xây dựng vào năm 1450 trên tầng hai của Divinity School nhằm bảo vệ bộ sưu tập sách quý giá được trao tặng cho Đại học Oxford. Công trình mang tên Humphrey xứ Lancaster, Công tước Gloucester thứ nhất - người đã tặng 281 cuốn sách cho trường vào năm 1447. Vào thời điểm đó, Oxford chỉ có khoảng 20 cuốn sách trong bộ sưu tập. Điều đó khiến món quà của Humphrey trở thành một tài sản đặc biệt quý giá. Ảnh: Wellcome Collection.

Trải qua nhiều năm, thư viện từng bị hư hại nghiêm trọng trong thời kỳ Cải cách. Năm 1550, nhiều cuốn sách và đồ nội thất bị đốt và hư hại nghiêm trọng. Chỉ ba cuốn sách nguyên bản từng thuộc bộ sưu tập của Duke Humphrey còn được lưu giữ đến ngày nay. Thư viện sau đó được nhà ngoại giao Thomas Bodley khôi phục vào năm 1598 và tiếp tục được mở rộng. Ảnh: Third Eye Traveller.

Ban đầu, nơi đây được sử dụng làm phòng đọc dành cho bản đồ, âm nhạc và những cuốn sách quý hiếm có niên đại trước năm 1641. Sau khi Thư viện Weston được đưa vào sử dụng, Duke Humfrey trở thành một phòng đọc bổ sung trong hệ thống Bodleian. Dù vậy, đây vẫn là một trong những phòng đọc lâu đời bậc nhất châu Âu và là kho lưu trữ tri thức có giá trị lịch sử. Ảnh: Third Eye Traveller.

Ngày nay, Duke Humfrey vẫn được sử dụng để sinh viên và các thành viên học tập, đọc sách hoặc nghiên cứu. Đáng chú ý, Thư viện Bodleian - thư viện "mẹ" của Duke Humfrey - hiện sở hữu hơn 13 triệu cuốn sách cùng số lượng lớn các ấn phẩm. Để sử dụng sách tại đây, độc giả phải thực hiện Lời tuyên thệ Bodleian trong một nghi lễ trang trọng. Các quy định nghiêm ngặt này nhằm bảo vệ những tài liệu và hiện vật có giá trị lịch sử của thư viện. Ảnh: Third Eye Traveller.

Sách trong thư viện được xích vào giá và trang bị hệ thống báo động nên người đọc phải nhờ nhân viên an ninh hỗ trợ lấy sách. Thức ăn và đồ uống, kể cả nước, không được phép mang vào phòng đọc. Người đọc đôi khi còn phải đeo găng tay khi xử lý hiện vật. Dù vậy, không gian cổ kính này vẫn được trang bị tiện nghi hiện đại với ổ cắm điện và cổng USB tại các bàn đọc. Sự kết hợp giữa lịch sử hàng trăm năm và nhu cầu học tập hiện đại khiến Duke Humfrey trở thành một không gian đặc biệt. Ảnh: Third Eye Traveller.

Trong Harry Potter, làm phim đã sử dụng các không gian thuộc hệ thống Thư viện Bodleian để tái hiện Thư viện Hogwarts. Duke Humfrey xuất hiện trong những cảnh mang đậm không khí cổ kính của trường phù thủy, bao gồm cả khu vực cấm với những cuốn sách ma quái. Duke Humfrey được chọn làm bối cảnh quay bởi nơi đây có những dãy giá sách cao, bàn đọc bằng gỗ và kiến trúc Gothic. Điều này khiến không gian nơi đây gần như bước ra từ thế giới phép thuật. Đây cũng là lý do thư viện trở thành điểm đến hấp dẫn với các Potterhead khi ghé thăm Oxford.

Không chỉ Harry Potter, Duke Humfrey còn gắn với một tác phẩm mang màu sắc phép thuật khác là A Discovery of Witches. Loạt phim lấy thư viện lịch sử này làm nguồn cảm hứng cho bối cảnh và xây dựng đây là nơi Diana và Mathew gặp nhau lần đầu. Tuy nhiên, các cảnh phim thực tế không được quay bên trong Duke Humfrey. Ê-kíp đã tái tạo thư viện theo đúng kích thước tại Bad Wolf Studios ở Cardiff để thực hiện bộ phim này.

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