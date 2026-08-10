Bên trong thư viện của trường đại học top đầu châu Á

Thư viện Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) có lịch sử từ năm 1898, ban đầu là tòa nhà lưu trữ sách của Kinh sư Đại học đường, nơi tập hợp các sách Trung Quốc và phương Tây, cung cấp nguồn tư liệu phong phú cho giới học giả và góp phần truyền bá các tư tưởng trên thế giới. Năm 1912, Kinh sư Đại học đường được đổi tên thành Đại học Bắc Kinh. Tòa nhà lưu trữ sách cũng được đổi tên thành thư viện Đại học Bắc Kinh.

Năm 1918, Tòa nhà Đỏ được xây dựng. Thư viện Đại học Bắc Kinh chuyển lên tầng một và thành lập thêm hai chi nhánh. Cũng trong năm này, Lý Đại Chiêu trở thành Giám đốc thư viện. Trong thời gian ông giữ chức, thư viện bổ sung khoảng 10.000 cuốn sách mỗi năm, từng bước hình thành một bộ sưu tập sách phong phú. Năm 1930, khi Giang Mộng Lân trở thành Hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, ông quy định 1/5 ngân sách của trường được dành cho việc mua sách và trang thiết bị. Đây là giai đoạn thư viện phát triển mạnh.

Hiện nay, thư viện Đại học Bắc Kinh bao gồm thư viện trung tâm, thư viện Y học và hệ thống thư viện chuyên ngành trực thuộc các khoa. Với tổng diện tích hơn 100.000 m2 cùng nguồn lưu trữ trên 10 triệu bản in, quy mô tài liệu tại đây lớn nhất trong các trường đại học ở châu Á.

Tòa nhà chính của Thư viện Đại học Bắc Kinh gồm 4 tầng, được hình thành từ tòa nhà phía Tây xây năm 1975 và tòa nhà phía Đông xây năm 1998, với tổng diện tích khoảng 53.000 m2. Ngay tại tầng 1 tòa nhà phía Đông, sảnh Sách mới sở hữu không gian rộng rãi, thiết kế chỉn chu, trưng bày các đầu sách vừa phát hành. Hệ thống giá sách được tạo hình theo tháp Boya và bốn chữ Học - Đường - Điển - Tạng (学 - 堂 - 典 - 藏), giúp đảm bảo cả công năng lưu trữ lẫn giá trị nghệ thuật.

Bên cạnh sảnh Sách mới là một số không gian triển lãm nổi bật như: Phòng triển lãm nghệ thuật, Phòng triển lãm Khoa học, Phòng triển lãm lịch sử sách Trung Quốc và Phòng triển lãm sách mới. Trong khi đó, tầng 2 và tầng 3 lần lượt là phòng sách Khoa học Tự nhiên và phòng sách Khoa học Xã hội. Đây là nơi lưu trữ các bộ sách tham khảo, ấn phẩm đa ngôn ngữ và hệ thống tạp chí quốc tế.

Tầng 4 là nơi bảo quản các bản in tác phẩm của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên Đại học Bắc Kinh. Từ những tư liệu ghi dấu lịch sử nhà trường đến các công trình nghiên cứu, khu vực này được xem là kho tàng trí tuệ và biểu tượng cho tinh thần Bắc Đại.

Hiện nay, thư viện Đại học Bắc Kinh lưu giữ gần 1,6 triệu cuốn sách cổ, cho phép người đọc đắm chìm vào nền văn hóa phong phú của Trung Quốc. Để bảo quản tốt nguồn tài liệu quý, thư viện đã đưa vào áp dụng các kỹ thuật bảo tồn tiên tiến. Song song đó, nhiều hoạt động triển lãm và quảng bá được tổ chức thường xuyên nhằm đưa kho sách cổ đến gần hơn với độc giả đại chúng.

Ngoài sách in, thư viện còn có nguồn tài nguyên điện tử trong và ngoài nước, gồm các cơ sở dữ liệu, tạp chí điện tử, sách điện tử và tài nguyên đa phương tiện. Với hệ thống tài liệu này, thư viện được xây dựng theo hướng hiện đại, toàn diện, mở và phục vụ nghiên cứu.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.