Thư viện của ngôi trường dẫn đầu thế giới 13 năm liên tiếp

Nằm trong khuôn viên Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), hệ thống thư viện của ngôi trường này không chỉ cung cấp tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu mà còn tạo ra những không gian để sinh viên nghỉ ngơi, trao đổi. MIT hiện có 5 thư viện chuyên ngành chính được đặt tên là Barker, Dewey, Hayden, Lewis Music và Rotch, cùng nhiều thư viện chi nhánh chuyên biệt. Các thư viện được bố trí ở nhiều khu vực trong khuôn viên, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận nguồn tài liệu và sự hỗ trợ chuyên môn. Trong số đó, Thư viện Kỹ thuật Barker nằm dưới mái vòm Great Dome là một trong những không gian đặc biệt nhất của ngôi trường này. Ảnh: MIT.

MIT được biết đến là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới với thế mạnh nổi bật là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Trong môi trường học thuật này, hệ thống thư viện đóng vai trò như một phần quan trọng của đời sống nghiên cứu tại trường. Các thư viện cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết, đồng thời có đội ngũ chuyên gia theo từng lĩnh vực để hỗ trợ sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu. Từ hàng không, kỹ thuật đến nghiên cứu đô thị, người học có thể tìm kiếm sự hỗ trợ cho nhiều chủ đề khác nhau. Ảnh: MIT.

Một trong những bộ sưu tập giá trị nhất của thư viện MIT là Viện Lưu trữ và Bộ sưu tập Đặc biệt, nơi lưu giữ lịch sử MIT từ khi trường được thành lập năm 1861 đến nay. Kho lưu trữ chứa các hồ sơ hành chính, hơn 100.000 luận văn, các ấn phẩm liên quan đến hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và cộng đồng của MIT, cùng nhiều bộ sưu tập lịch sử truyền miệng. Đây cũng là một trong những nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu sự phát triển của khoa học và kỹ thuật thế kỷ 20. Kho lưu trữ còn được giao lưu giữ tài liệu cá nhân của một số nhà khoa học và trí tuệ xuất chúng trên thế giới. Ảnh: MIT.

Bên cạnh các tài liệu lưu trữ, MIT còn quản lý nhiều bộ sưu tập sách quý hiếm, đặc biệt là các tài liệu về khoa học và công nghệ từ thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20. Bộ sưu tập Vail là một trong số đó. Nơi này lưu trữ hàng nghìn cuốn sách và tập sách nhỏ về lĩnh vực điện. Bộ sưu tập Gaffield lại tập hợp các tác phẩm liên quan nghề làm thủy tinh. Nhiều bộ sưu tập khác ghi do trường lưu trữ cũng lại quá trình phát triển của các lĩnh vực khoa học và công nghệ như hàng không, khinh khí cầu và kỹ thuật dân dụng. Ảnh: MIT.

Các thư viện chuyên ngành của MIT cũng sở hữu những nguồn tư liệu có giá trị riêng. Ví dụ, thư viện Rotch (thư viện kiến trúc và quy hoạch) lưu giữ nhiều ấn phẩm châu Âu có niên đại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Nơi đây đồng thời quản lý kho lưu trữ hình ảnh về kiến trúc Hồi giáo. Trong khi đó, thư viện Âm nhạc Lewis lại lưu giữ tài liệu liên quan các giảng viên âm nhạc của MIT, các bản ghi âm hoạt động âm nhạc tại trường và một bộ sưu tập lịch sử truyền miệng. Ảnh: Schwartz/Silver.

Không gian thư viện tại MIT cũng được thiết kế để phục vụ nhiều hoạt động hơn việc đọc sách truyền thống. Sinh viên có thể mượn các bộ thiết bị Equipment-To-Go, trong đó có nhiều dụng cụ từ cảm biến nhịp tim đến trạm hàn. Nhân viên thư viện còn hợp tác với sinh viên và giảng viên trong các dự án khai thác văn bản và dữ liệu, thu thập dữ liệu địa lý bằng máy bay không người lái và xây dựng trải nghiệm thực tế tăng cường tại thư viện Âm nhạc Lewis. Ảnh: MIT News.

Điểm nhấn đặc biệt của hệ thống thư viện MIT là thư viện Kỹ thuật Barker, nằm bên trong Great Dome - tòa nhà số 10 mang tính biểu tượng của MIT. Không gian này từng là một thư viện kỹ thuật, nhưng hiện khu vực kệ sách và quầy dịch vụ trực tiếp đã đóng cửa. Từ đầu năm 2026, thư viện này chuyển sang hình thức không có nhân viên phục vụ. Dù vậy, phòng đọc dưới mái vòm vẫn hoạt động 24/7 dành cho những người có thẻ MIT ID hợp lệ. Các tài liệu dự trữ phục vụ chương trình học đã được chuyển sang thư viện Hayden. Ảnh: MIT News.

Barker gây ấn tượng bởi kiến trúc hình tròn và không gian mở cùng mái vòm được đặt ở trung tâm như một "giếng trời". Kiến trúc sư Welles Bosworth khi đó đã thiết kế mái vòm với ý tưởng ban đầu là tạo nên một phòng đọc tràn ngập ánh sáng. Thiết kế của vị kiến trúc sư thành công đưa ánh sáng tự nhiên vào phòng đọc, tạo nên không gian đặc biệt và thân thiện với người học. Nơi đây cũng nổi tiếng với sự yên tĩnh gần như tuyệt đối, không khí luôn ấm áp và dễ chịu. Ảnh: MIT News.

Không chỉ phục vụ học tập và nghiên cứu, hệ thống thư viện MIT còn dành không gian cho các hoạt động giúp sinh viên thư giãn, tái tạo năng lượng. Chương trình “Om Under the Dome” tổ chức các buổi thiền im lặng kéo dài 30 phút vào trưa thứ hai hàng tuần tại phòng đọc của Thư viện Barker. Trong khi đó, chương trình “Furry First Fridays” mang đến những giờ nghỉ học tập hàng tháng, nơi sinh viên có thể giảm căng thẳng bên những chú chó trị liệu. Chương trình đọc sách và thảo luận “MIT Reads” cũng mở cửa cho tất cả thành viên trong cộng đồng MIT. Ảnh: MIT.

Bên cạnh các hoạt động này, thư viện còn cung cấp nhiều lựa chọn giải trí dành cho những lúc sinh viên muốn tạm rời sách vở. Tiểu thuyết, tiểu thuyết đồ họa, DVD cùng các nội dung âm nhạc và video trực tuyến luôn sẵn có. Những nguồn tài nguyên này mang đến cho sinh viên thêm lựa chọn để nghỉ ngơi sau những giờ học tập và nghiên cứu. Ảnh: MIT.

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