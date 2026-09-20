Chi cả trăm triệu USD để xây dựng trái tim tri thức cho trường đại học

Gần đây, Đại học High Point (Mỹ) đang xây dựng Thư viện John and Lorraine Charman với tổng mức đầu tư 100 triệu USD . Công trình rộng khoảng 13.900 m², gồm 4 tầng và dự kiến mở cửa vào năm 2027, trở thành thư viện chính của trường. Dự án nhận khoản tài trợ 35 triệu USD từ vợ chồng doanh nhân John và Lorraine Charman, tương đương hơn 1/3 tổng vốn đầu tư. Thư viện được kỳ vọng trở thành không gian học thuật lớn, phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của các thế hệ sinh viên ngôi trường này. Ảnh: FBNT.

Tại Đại học Virginia (Mỹ) , dự án cải tạo Thư viện Alderman và xây dựng phần mở rộng được đầu tư khoảng 141 triệu USD . Công trình cũ rộng khoảng 9.300 m² được cải tạo, đồng thời trường xây thêm khoảng 12.000 m² ở phía bắc, thay thế hệ thống kho sách cũ. Sau khi hoàn thành, nơi này được đặt tên là Thư viện Edgar Shannon và chính thức mở cửa vào tháng 4/2024. Dự án còn kết hợp bảo tồn một công trình có lịch sử từ năm 1938 với việc bổ sung không gian học tập và nghiên cứu hiện đại. Ảnh: Design Electric.

Đại học Villanova (Mỹ) đang đầu tư 150 triệu USD xây dựng cơ sở mới cho Thư viện Falvey trong Vic Maggitti Hall. Tòa nhà rộng khoảng 13.900 m², gồm 5 tầng, dự kiến mở cửa vào mùa thu 2026 và được thiết kế như một “cửa ngõ” mới vào khu học thuật của trường. Dự án nhận khoản tài trợ 20 triệu USD từ cựu sinh viên Victor J. Maggitti, bên cạnh đóng góp từ nhiều quỹ và gia đình khác. Ngoài thư viện, công trình còn có trung tâm viết, không gian dành cho sinh viên sau đại học, bộ sưu tập quý hiếm và khu nghiên cứu số. Ảnh: Villanova Uni.

Thư viện Charles của Đại học Temple (Mỹ) có tổng chi phí xây dựng khoảng 174 triệu USD , trở thành một trong những dự án thư viện đại học có mức đầu tư lớn tại Mỹ. Đáng chú ý, phần lớn kinh phí, khoảng 140 triệu USD , đến từ chính quyền bang Pennsylvania. Doanh nhân và nhà từ thiện Steve Charles cũng từng trao 10 triệu USD cho Đại học Temple khi trường xây dựng thư viện mới. Công trình được thiết kế để kết hợp kho tài liệu với các không gian học tập, nghiên cứu và công nghệ, thay đổi cách sinh viên sử dụng thư viện. Ảnh: Architect Magazine.

Đại học Louisiana State (Mỹ) đang chuẩn bị xây dựng thư viện mới với mức đầu tư khoảng 125 triệu USD . Công trình dự kiến rộng khoảng 18.400 m², gồm 3 tầng và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu lưu trữ, học tập và nghiên cứu của trường trong tương lai. Dự án nằm trong kế hoạch phát triển cơ sở vật chất mới của LSU. Phần hạ tầng xung quanh thư viện đã được triển khai để chuẩn bị cho công trình. Ảnh: LSU.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.