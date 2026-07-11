Không còn Porsche Macan xăng?

Thông tin khai tử Porsche Macan xăng đã chính thức được xác nhận sau thời gian dài rò rỉ thông tin.

Trong báo cáo doanh số vừa công bố, Porsche xác nhận sẽ chính thức chấm dứt dây chuyền sản xuất dòng SUV Macan chạy xăng tại nhà máy Leipzig vào cuối tháng này. Quyết định khép lại hành trình thành công của mẫu ôtô động cơ đốt trong bán chạy nhất hãng, đồng thời đẩy các đại lý vào thế khó khi thương hiệu Đức không có sản phẩm chạy xăng nào tương đương để thay thế trong ít nhất 2 năm tới.

"Chúng tôi đã nhận định sai về tốc độ chuyển dịch sang xe điện của thị trường", ông Oliver Blume, Tổng giám đốc Tập đoàn Volkswagen (công ty mẹ của Porsche), thừa nhận với truyền thông quốc tế, theo tờ Carscoops.

Kế hoạch ban đầu của hãng xe Đức là dùng mẫu Macan EV (chạy thuần điện) để thay thế hoàn toàn phiên bản máy xăng. Tuy nhiên, thực tế thị trường lại đi ngược với kỳ vọng khi người tiêu dùng vẫn ưu ái động cơ đốt trong.

Số liệu thống kê cho thấy Porsche đã bán được 35.315 chiếc Macan trên toàn cầu. Trong đó, cấu hình máy xăng vẫn chiếm áp đảo với 19.695 xe, vượt qua con số 15.620 chiếc của bản thuần điện. Việc khai tử một dòng xe đang gánh tới 16% tổng lượng xe bàn giao toàn cầu của hãng ngay trong giai đoạn xe điện tăng trưởng chậm được đánh giá là một bước đi đầy mạo hiểm.

Để đối phó với tình hình mới, Porsche đang nỗ lực tích trữ lượng xe tồn kho nhiều nhất có thể nhằm duy trì nguồn cung cho các đại lý đến năm sau, trước khi xe điện kịp thích ứng.

Sự sụt giảm của Macan diễn ra trong bối cảnh bức tranh kinh doanh toàn cầu của hãng xe Đức khá ảm đạm. Tổng lượng xe giao đến tay khách hàng toàn cầu giảm tới 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự lao dốc diễn ra rõ rệt nhất tại thị trường Trung Quốc với mức giảm kỷ lục 32%.

Chỉ duy nhất 911 ghi nhận doanh số tăng trưởng trong năm nay. Ảnh: Đan Thanh.

Ngoại trừ dòng xe thể thao biểu tượng Porsche 911 lội ngược dòng với mức tăng trưởng 19%, hầu hết cái tên chủ lực khác của hãng đều ghi nhận mức tăng trưởng âm. Doanh số Porsche Cayene giảm 9%, Panamera giảm 38%. Trong khi đó, chiếc sedan điện đầu tiên của hãng là Macan cũng ghi nhận doanh số lao dốc 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước áp lực từ thực tế, ban lãnh đạo Porsche đã thông qua dự án phát triển một mẫu crossover gầm cao mới sử dụng động cơ đốt trong và cấu hình hybrid, chia sẻ nền tảng với Audi Q5.

Tuy nhiên, dự án này phải mất ít nhất đến năm 2028 mới có thể trình làng. Đại diện hãng cũng xác nhận mẫu xe tương lai sẽ mang một tên gọi hoàn toàn khác, đồng nghĩa với việc danh xưng "Macan" danh tiếng từ nay sẽ thuộc về kỷ nguyên xe thuần điện.