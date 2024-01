Không còn căn hộ dưới 25 triệu đồng/m2 tại Hà Nội và TP.HCM

Đây là thông tin được Bộ Xây dựng công bố trong Thông cáo 04 về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2023.

Trên thị trường gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân, dưới 25 triệu đồng/m2. Ảnh: Nam Khánh.

Cụ thể, theo số liệu tổng hợp báo cáo của các địa phương và thông tin khảo sát đánh giá của các tổ chức nghiên cứu thị trường cho thấy trong quý IV/2023, giá căn hộ chung cư tiếp tục xu hướng tăng tại 2 thành phố lớn của cả nước là Hà Nội và TP.HCM. Đặc biệt, giá chung cư đã tăng mạnh tại các khu vực trung tâm của hai thành phố này.

"Trên thị trường gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân (giá dưới 25 triệu đồng/m2) mà chủ yếu là phân khúc căn hộ trung cấp (giá 25-50 triệu đồng/m2) đủ điều kiện huy động vốn và giao dịch", Bộ Xây dựng thông tin.

Tại khu vực Hà Nội, trong quý cuối năm 2023, một số dự án có mức tăng giá bình quân nằm tại khu vực quận Thanh Xuân (+3,5%); quận Hà Đông (+3,7%); quận Hoàng Mai (+3,8%); quận Nam Từ Liêm (+4,1%)...

Trong đó, giá bán căn hộ chung cư bình dân là 25-35 triệu/m2; giá bán căn hộ chung cư trung cấp là từ 35 triệu đến dưới 50 triệu/m2; giá bán căn hộ chung cư cao cấp là trên 50 triệu/m2 và phổ biến ở mức 60-70 triệu đồng/m2.

Còn tại TP.HCM, một số dự án có mức tăng giá bình quân như The Estella (quận 2) tăng khoảng 4,1%; The Opera Residence (quận 2) tăng khoảng 3,9%; Mỹ Khánh 3 (quận 7) tăng khoảng 3,6% hay The Art (quận 9) tăng khoảng 3,8%.

Đồng thời, cũng có một số dự án có giảm giá bình quân như The Grand Manhattan (quận 1) giảm khoảng 4,4%; Belleza Apartment (quận 7) giảm khoảng 4,1%; Sunrise City View (quận 7) giảm khoảng 4,6%...

Ở TP.HCM, giá bán căn hộ chung cư bình dân sẽ dao động 25-35 triệu/m2; giá bán căn hộ chung cư trung cấp trong khoảng 35 triệu đến dưới 50 triệu/m2; giá bán căn hộ chung cư cao cấp là trên 50 triệu/m2.

Bộ Xây dựng cũng thông tin thêm nguồn cung bất động sản cuối năm 2023 đã có xu hướng tăng trở lại.

Theo đó, đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, trong quý IV/2023, có 29 dự án hoàn thành với quy mô khoảng 13.646 căn, tăng 38% so với quý III cùng năm; 20 dự án được cấp phép mới với quy mô khoảng 11.539 căn, tăng 33%.

Ngoài ra, toàn thị trường cũng có 47 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với quy mô 14.566 căn; 854 dự án đang được triển khai xây dựng với quy mô khoảng 402.570 căn.

Đối với dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, trong quý IV/2023, trên cả nước đã có 16 dự án với quy mô 9.302 căn đã hoàn thành và được cấp phép xây dựng; 44 dự án với quy mô 36.262 căn đã hoàn thành và được cấp phép, khởi công xây dựng.