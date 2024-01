Bất động sản An Gia bị phạt vì 'ém' thông tin

Công ty Bất động sản An Gia bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp và vi phạm hành chính nhiều lần.

Bất động sản An Gia bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì nhiều lần không bố thông tin. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (HoSE: AGG) vừa cho biết nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, doanh nghiệp bất động sản này bị xử phạt vì không công bố một loạt tài liệu theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và công ty.

Cụ thể, An Gia đã không công bố thông tin các tài liệu bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020, 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2021.

Tương tự, các báo cáo Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 cũng không được doanh nghiệp công bố.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bất động sản này cũng công bố loạt thông tin không đúng thời hạn theo quy định, gồm: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; kết quả chào bán trái phiếu mã AGGH2122001; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Đáng chú ý, Ủy ban Chứng khoán cho biết công ty này còn xuất hiện tình tiết tăng nặng khi "vi phạm hành chính nhiều lần".

Với các vi phạm nêu trên, Bất động sản An Gia phải nộp phạt 92,5 triệu đồng. Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch Bất động sản An Gia, được giao chấp hành quyết định xử phạt.

"Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này và nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định", Ủy ban Chứng khoán nhấn mạnh.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2023 của An Gia, sau 9 tháng đầu năm 2023, nhà phát triển bất động sản này đã ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.714 tỷ đồng , giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính và việc tiết giảm các chi phí đã giúp doanh nghiệp thu về khoản lợi nhuận hơn 350 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022.