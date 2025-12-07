Không có việc thu tiền bảo kê ghe, tàu tại chân cầu Cửa Lấp, TP.HCM

Chính quyền địa phương khẳng định tại khu vực chân cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng, TP.HCM (trước đây thuộc TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) tồn tại trình trạng làm lán trại, lấn chiếm hành lang đê biển nhưng không có việc bảo kê, thu tiền ghe thuyền và xe qua lại.

Người mua bán không phải đóng tiền

Chị K., chuyên thu mua các hải sản dưới chân cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng, TP.HCM cho hay, hơn 1 năm trước đến nay, chị theo mẹ đến chân cầu Cửa Lấp để thu mua các loại ốc, sò… về chế biến thức ăn cho tôm.

Theo chị K., dọc chân cầu có rất nhiều tàu cá vào đây neo đậu. Ở bãi neo đậu nào thì chị không biết, nhưng bãi sát chân cầu không có ai đến thu tiền “bảo kê” bến bãi. Ngư dân ở đây việc ai nấy làm, mua bán hoàn tất thì mang hải sản đến nơi chế biến, tiêu thụ.

"Theo tôi biết ở bãi này không có thu tiền gì hết. Việc mua bán, neo đậu tàu cá ở đây bình thương, minh mua thì người ta bán vậy thôi. Ở đâu thu tiền thì tui không biết, chứ ở đây không có vụ đó đâu. Ai làm nấy ăn thôi, không có thu “bảo kê” bãi bến gì đâu, việc này ai mà cho phép, rất bậy bạ", chị K. khẳng định.

Các chủ phương tiện khai thác gần bờ thường neo đậu lại chân cầu Cửa Lấp để xuống hải sản.

Lãnh đạo UBND phường Phước Thắng cho biết, sau khi có thông tin phản ánh của người dân, UBND phường đã kiểm tra thực tế tại khu vực chân cầu Cửa Lấp.

Không có việc thu tiền bảo kê

Qua kiểm tra, phường ghi nhận, có tình trạng dựng cột cây, che mái lưới dưới phía ngoài đê Hải Đăng để trông coi tàu và bốc dỡ ốc ruốc (dùng làm thức ăn cho tôm hùm).

Tại thời điểm kiểm tra, UBND phường đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Hòa (chủ của lán tạm bên phía trái cầu) và bà Trần Thị Diệu (chủ lán tạm bên phía phải cầu) tự giác tháo dỡ toàn bộ các lán tạm và chấm dứt hành vi vi phạm bảo vệ hành lang đê. Những người này đã thực hiện tháo dỡ toàn bộ.

Rất nhiều phương tiện neo đậu tại chân cầu Cửa Lấp phía trái tuyến

Đối với thông tin bảo kê thu tiền ghe thuyền và các phương tiện, xe máy gây mất an ninh trật tự xã hội, UBND phường đã phối hợp công an kiểm tra.

Ông Ngọc Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, TP.HCM thông tin, trong công tác chống khai thác IUU, UBND phường đã thành lập tổ quản lý tàu cá không đủ điều kiện khai thác tại Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2025.

Hàng ngày tổ công tác gồm: công chức, công an phường và đồn Biên phòng Chí Linh thường xuyên kiểm tra các bến ngang, bãi tạm tự phát khu vực này để kiểm soát tàu cá và ngăn chặn, xử lý tình trạng bốc dỡ thủy sản sau khai thác không đúng nơi quy định.

Qua khai thác từ các chủ tàu cá, không có bất cứ hoạt động thu tiền nào tại khu vực này. UBND phường cũng đã báo cáo UBND TP.HCM kết quả kiểm tra.

Thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tăng cường quản lý cũng như tuần tra, xử phạt các phương tiện neo đậu dưới chân cầu Cửa Lấp, TP.HCM

"Thông tin thu tiền bảo kê tại chân cầu Cửa Lấp, trước đó UBND và Công an phường thường xuyên kiểm tra khu vực này. Ở khu vực này có một số ghe tàu không phải, không đủ điều kiện ra khơi của ngư dân Phước Hải tập trung về đây. Qua đó xác định, không có hiện tượng bào kê, thu tiền của các ghe, tàu đậu ở đây cũng như các phương tiện qua lại", ông Dũng cho biết.

Theo UBND phường Phước Thắng, TP.HCM, khu vực Cửa Lấp có chiều dài hơn 1,5km đang là nơi neo đậu của gần 30 tàu cá (con số này có thể tăng, giảm) chủ yếu là khai thác cá cơm, cào ốc ruốc khu ven bờ, trong đó chủ tàu cá chủ yếu tại khu phố 5 (Hải Đăng).

Trong thời gian tới, UBND phường Phước Thắng sẽ xây dựng Kế hoạch phân công lực lượng tra, xử lý tình trạng dựng đăng, đáy, cắm cọc, dựng lán dưới lòng sông và trong hành lang bảo vệ đê Hải Đăng khu vực Cửa Lấp nếu có phát sinh, đồng thời sẽ tăng cường công tác quản lý neo đậu tàu cá của ngư dân khu vực này.