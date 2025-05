‘Bà trùm’ ma túy và mối quan hệ đặc biệt với hai cựu cán bộ công an

“Bà trùm” ma túy Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương “Mẩu”) được hai cựu cán bộ công an “bảo kê”. Thậm chí, ma túy còn được mang đến nhà cựu cán bộ công an để cất giữ.

Ngày 22/5, TAND TP. Hà Nội đưa 12 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN.

Theo cáo buộc, “bà trùm” ma túy Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương “Mẩu”) đã được “bảo kê” bởi Nguyễn Văn Hưng (cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) và Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, Hà Nội).

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia. Các đối tượng người Việt Nam đã đặt hàng các đối tượng người Lào để mua ma túy mang về Việt Nam tiêu thụ.

Tiền bán ma túy một phần được dùng để trả công cho một số cán bộ công an nhằm bảo đảm che chắn cho ma túy và người phạm tội, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy (các đối tượng dùng xe cảnh sát để chở ma túy, cất giấu ma túy tại nhà, nơi thuê trọ của cán bộ công an, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của cơ quan chức năng).

Quá trình thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các bị cáo, đã có sự tiếp tay, trực tiếp tham gia của hai cựu cán bộ công an Hà Minh Đức và Nguyễn Văn Hưng.

Cựu cán bộ công an "bảo kê" cho tội phạm

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2019, Nguyễn Thế Thành gọi cho Hạ Bá Vừ (trú tại tỉnh Bolikhamxay, Lào) đặt mua 30 kg ma túy “đá” và 400 gói hồng phiến. Thành gọi điện báo cho Hương “Mẩu” biết và Hương đồng ý mua số ma túy này.

Sau khi vận chuyển ma túy về Hà Nội, Hương gọi điện cho Nguyễn Văn Hưng để cựu cán bộ công an này dùng ôtô của Công an phường Đức Giang vận chuyển ma túy cho “bà trùm”, đưa đến điểm cất giấu tại nhà trọ của Hương ở quận Long Biên.

Thậm chí, Hưng còn cho Hương “Mẩu” để nhờ ma túy tại căn nhà cấp 4 phía sau nhà mình.

Theo sự chỉ đạo của Hương, “đàn em” đã nhiều lần đến nhà Hưng để lấy ma túy đem bán. Vì Hưng hay đi làm vắng nhà, mỗi lần đến lấy ma túy đem bán đều bất tiện nên sau đó Hương đã nhờ vợ của một cán bộ công an khác thuê hộ phòng trọ làm nơi cất giấu ma túy.

Tháng 6/2019, Hương giới thiệu Hà Minh Đức làm quen với Trương Tuấn Dũng (tức Dũng “Bốp”) và Nguyễn Thế Thành.

Đến ngày 23/9/2019, Lê Hồng Hải (người sống với Hương như vợ chồng) và Nguyễn Thành Đức bị Công an quận Long Biên bắt quả tang khi đang giao nhận ma túy. Hương gọi điện cho Hà Minh Đức báo tin.

Khi đó Hà Minh Đức đang ở trong Cần Thơ, nhưng đã thông qua người khác hướng dẫn Hương dọn dẹp, cất giấu ma túy và những vật dụng liên quan khỏi nhà trọ để tránh bị khám xét, phát hiện.

Quả nhiên, hôm sau nhà trọ của Hương bị khám xét và cơ quan công an không thu giữ được đồ vật, tài liệu gì liên quan đến ma túy.

Sau đó, Nguyễn Thành Đức được Công an quận Long Biên trả tự do và bàn giao cho Công an phường Đức Giang đưa đi cai nghiện.

Chính Hà Minh Đức là người lái xe đưa Nguyễn Thành Đức đi cai nghiện. Cựu cán bộ công an đã ưu ái để Nguyễn Thành Đức được gặp Hương trước khi bị đưa vào cơ sở cai nghiện.

Cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Hưng đã giúp sức, bao che cho Hương “Mẩu” và đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép 37.360 gam ma túy, thu lợi bất chính 740 triệu đồng.

Trong khi đó, cựu cán bộ công an Hà Minh Đức bị cáo buộc đã bao che cho Hương và đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép 134.800 gam ma túy, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng .

Hương “Mẩu” bị cáo buộc là đầu mối nhận nguồn ma túy, tổ chức tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh. Bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán trái phép nhiều lần với tổng số 134.800 gam ma túy loại Methamphetamine, thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng .

Trả lời thẩm vấn tại tòa, “bà trùm” ma túy thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Trong khi đó, bị cáo Hà Minh Đức thừa nhận có bao che cho bị cáo Hương.

Riêng bị cáo Hưng cho rằng, không hề biết thứ mà Hương gửi tại nhà mình là ma túy, cũng không biết khi giúp Hương dùng ôtô của công an phường chở đồ thì đó lại là ma túy.

Giải thích cho việc dùng xe của đơn vị chở đồ cho Hương, bị cáo Hưng khai trước đó được Hà Minh Đức giới thiệu với Hương, nói rằng “đây là cơ sở của đội, anh tạo điều kiện giúp dưới địa bàn” nên bị cáo đã giúp.

Đối chất tại tòa, bị cáo Hà Minh Đức thừa nhận việc đã giới thiệu Hương cho đồng nghiệp, nói Hương là đặc tình… Đức cũng thừa nhận mình là cán bộ công an nhưng bao che, quan hệ với các đối tượng phạm tội là sai về đạo đức nghề nghiệp.

Sau một ngày xét xử, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ một số tình tiết mới.