Thanh Hóa xử lý nghiêm đối tượng ‘bảo kê’ ăn xin ở các di tích

Sở VH-TT&DL Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị công an phối hợp chặt chẽ với với UBND các huyện, thị xã kịp thời phát hiện đối tượng “chăn dắt, bảo kê” ăn xin để xử lý nghiêm.

Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa vừa có văn bản chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tại các di tích trong dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TBXH, trong dịp Tết Nguyên đán, các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc chi trả trợ cấp xã hội đối với hơn 193 nghìn đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng .

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà Tết với tổng trị giá trên 77,76 tỷ đồng . Đối tượng bảo trợ xã hội được tặng quà Tết trên 36,38 tỷ đồng . Người cao tuổi được chúc thọ và tặng quà Tết với tổng trị giá trên 44,1 tỷ đồng . Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo... đã được thăm hỏi, tặng quà Tết với tổng trị giá trên 29,47 tỷ đồng …

Đền Phủ Na mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt khách sau Tết.

Như vậy, công tác bảo đảm an sinh xã hội nói chung và việc tặng quà tết đối với các hộ khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán được thực hiện kịp thời, đảm bảo đầy đủ, hiệu quả và thiết thực.

Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương và lòng tốt của du khách để tổ chức chèo kéo, ăn xin, xin tiền của du khách, nhất là tại các điểm di tích có ảnh hưởng tín ngưỡng rộng

Đặc biệt, có biểu hiện các đối tượng lười lao động đã lợi dụng các đối tượng yếu thế... để thực hiện hành vi trên, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống trong mùa lễ hội, gây bức xúc trong dư luận.

Thanh Hóa chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng "chăn dắt" người ăn xin.

Nhóm được chính quyền địa phương đưa về ủy ban hỗ trợ gạo để họ không ngồi ăn xin trước cổng đền.

Để công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng trong 3 tháng đầu Xuân Giáp Thìn tại các địa phương tiếp tục được thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định. Sở VH-TT&DL đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm hoạt động ăn xin, ăn mày, đeo bám du khách tại các điểm di tích, nơi tổ chức các hoạt động lễ hội.

Sở cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng liên quan phối hợp với UBND các huyện, thị xã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các đối tượng “chăn dắt, bảo kê”.. (nếu có) đối với nhóm người ăn xin trên. Tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng; điều tra nhân thân, tham gia phân loại đối tượng để xử lý có hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, an toàn cho du khách khi đến với các di tích.