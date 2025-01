CSGT chuyển trạng thái từ 'thủ công' sang công nghệ, lập lại kỷ cương

Luật Trật tự, an toàn giao thông và Nghị định 168 có hiệu lực đã chuyển trạng thái công tác của CSGT từ "thủ công" sang công nghệ, nhằm lập lại kỷ cương giao thông.

Chuyển trạng thái từ "thủ công" sang công nghệ

Từ 1/1/2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông và Nghị định 168/2024 có hiệu lực đã chuyển trạng thái công tác của CSGT, nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao từ "thủ công" sang công nghệ.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Phòng 3, Cục CSGT), cho biết xác định vai trò nòng cốt trong quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ và xây dựng 5 Nghị định, 15 Thông tư phục vụ cho Luật Trật tự, an toàn giao thông.

"Để triển khai Luật, Cục CSGT nói riêng và lực lượng CSGT toàn quốc đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, Trung tâm Chỉ huy giao thông...", Đại tá Nguyễn Quang Nhật nói.

Ông Nhật cũng nhấn mạnh, CSGT sẽ ưu tiên sử dụng thiết bị công nghệ, hệ thống giám sát, camera... cung cấp hình ảnh chứng minh vi phạm kết hợp với phát hiện trực tiếp.

Ngoài ra, việc trừ điểm giấy phép lái xe cũng được chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công, kết nối với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia... kiểm soát xử lý thông tin về tạm giữ giấy phép lái xe. Sau khi tích hợp các loại giấy tờ liên quan đến người lái và phương tiện lên ứng dụng VNeID, chỉ cần có điện thoại thông minh thì người dân có thể theo dõi ở mọi lúc, mọi nơi.

Tại địa bàn tập trung nhiều đầu mối giao thông, Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trên thực tế, cán bộ chiến sĩ đã dùng camera được Bộ Công an và Công an Thành phố trang cấp để phục vụ việc ghi nhận những hành vi vi phạm và tình hình giao thông trên tuyến tuần tra. Camera còn lưu lại thông tin ngày, giờ và tọa độ định vị.

Cũng theo Trung tá Phạm Văn Chiến, kể từ khi triển khai hệ thống camera nghiệp vụ, tình hình vi phạm giao thông giảm hẳn. Ý thức tham gia giao thông của người dân về việc chấp hành Luật và tín hiệu đèn giao thông cũng có chuyển biến.

“Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, người tham gia giao thông có thể xem lại hành vi vi phạm của mình một cách thực tế. Khi được xem lại hình ảnh vi phạm, người dân cảm thấy tâm phục khẩu phục, thấy cách làm này rất văn minh. Đơn vị đã đề xuất lãnh đạo tăng cường thiết bị nghiệp vụ mới hơn, sâu rộng hơn, lắp nhiều camera xử phạt ở các ngã tư hơn”, Trung tá Phạm Văn Chiến nói.

Quyết tâm lập lại kỷ cương giao thông

Đại tá Nguyễn Quang Nhật thông tin thêm, Nghị định 168/2024 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, thay thế cho Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123) đã tăng cao mức phạt với các nhóm hành vi lỗi cố ý, nguy hiểm, là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Ông Nhật cho biết nghị định mới đã xử lý nghiêm những hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, thể hiện ý thức coi thường pháp luật khi tham gia giao thông với việc nâng mức phạt tiền. Thậm chí tịch thu phương tiện đối với một số hành vi như: Đi ngược chiều, chạy xe lạng lách, đánh võng…

"Đối với người điều khiển ô tô vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, mức phạt tiền được nâng từ 4-6 triệu đồng lên 18-20 triệu đồng. Sẽ có mức phạt cao gấp 3-30 lần so với hiện hành", Đại tá Nguyễn Quang Nhật dẫn chứng.

Vị trưởng Phòng 3 cũng đánh giá, sau nửa tháng áp dụng nghị định đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức, hành vi tham gia giao thông và tình hình trật tự an toàn giao thông. Nhiều người tự giác chấp hành ngay cả khi không có CSGT làm nhiệm vụ.

Những con số "biết nói" Sau nửa tháng áp dụng Nghị định 168/2024, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ và thời gian trước liền kề. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 681 vụ tai nạn giao thông, làm 365 người chết, 453 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 355 vụ (-34,27%), giảm 47 người chết (-11,41), giảm 426 người bị thương (-34,24%), so với trước liền kề giảm 347 vụ (-34,53%), giảm 94 người chết (-20,47%), giảm 301 người bị thương (-39,92%). Trong đó, trên đường bộ, xảy ra 677 vụ, 363 người chết, 452 người bị thương so với cùng kỳ giảm 352 vụ (-34,20%), giảm 45 người chết (11,03%), giảm 426 người bị thương (-48,51%), so với liền kề giảm 346 vụ (-33,82%), giảm 93 người chết (-20,39%), giảm 302 người bị thương (-40,05%).