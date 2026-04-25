Không chỉ giải cảm, cháo hành còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Cháo hành là món ăn quen thuộc thường được dùng khi cơ thể mệt mỏi hoặc có dấu hiệu cảm lạnh. Món ăn giúp món ăn này hỗ trợ dễ tiêu, giữ ấm cơ thể và bổ sung năng lượng.

Cháo hành dễ tiêu nhưng cần sử dụng hợp lý để đảm bảo dinh dưỡng

Cháo hành là món cháo nấu từ gạo và hành lá, có thể thêm gừng, tiêu, trứng hoặc thịt để tăng hương vị. Nhờ tính ấm, dễ tiêu và giàu nước, món ăn này thường được dùng khi cơ thể mệt mỏi hoặc cảm lạnh. Một bát cháo hành khoảng 150-200 calo, cung cấp năng lượng nhẹ và hỗ trợ giữ ấm. Giá trị dinh dưỡng có thể tăng lên nếu kết hợp thêm thịt, trứng hoặc rau củ.

Cháo hành có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Cháo hành không phải là thuốc chữa bệnh, nhưng nhờ đặc điểm dinh dưỡng và cách chế biến, món ăn này có thể hỗ trợ cơ thể trong một số trường hợp. Những lợi ích chủ yếu đến từ hành lá có tính kháng viêm nhẹ và gạo cung cấp năng lượng dễ hấp thu.

Giúp cơ thể dễ tiêu hóa hơn

Cháo có kết cấu mềm, chứa nhiều nước nên dễ tiêu hóa hơn nhiều món ăn khác. Vì vậy, cháo hành phù hợp với người mệt mỏi, người có hệ tiêu hóa yếu hoặc đang trong giai đoạn hồi phục. Hành lá cung cấp một lượng chất xơ nhất định giúp hỗ trợ tiêu hóa, trong khi gạo nấu nhừ giúp giảm áp lực lên dạ dày.

Hỗ trợ giữ ấm cơ thể khi cảm lạnh

Cháo nóng kết hợp hành lá và gừng giúp cơ thể ấm hơn, vì vậy thường được sử dụng khi có dấu hiệu cảm lạnh. Hành lá chứa hợp chất lưu huỳnh hỗ trợ làm ấm, giảm ho và thông mũi; gừng góp phần làm dịu cổ họng. Theo kinh nghiệm dân gian, cháo hành giúp tán hàn, hỗ trợ cơ thể phục hồi khi bị nhiễm lạnh.

Bổ sung năng lượng cho cơ thể

Gạo trong cháo cung cấp carbohydrate - nguồn năng lượng chính cho cơ thể. Khi mệt mỏi hoặc chán ăn, cháo hành giúp bổ sung năng lượng nhẹ nhàng mà không gây cảm giác nặng bụng. Đồng thời, các vitamin từ hành lá góp phần duy trì thể trạng, phù hợp cho người đang ốm hoặc cần phục hồi sức khỏe.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Hành lá chứa vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch. Những thành phần này giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp và hỗ trợ phòng cảm lạnh thông thường.

Giúp cơ thể bổ sung nước

Cháo có hàm lượng nước cao, giúp bù nước khi cơ thể mệt hoặc sốt nhẹ. Khi bị cảm, cơ thể dễ mất nước, trong khi cháo hành chứa khoảng 70-80% nước, giúp duy trì trạng thái hydrat hóa và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Lưu ý khi ăn cháo hành để đảm bảo dinh dưỡng

Cháo hành dễ tiêu nhưng cần sử dụng hợp lý để đảm bảo dinh dưỡng. Nên rửa sạch, nấu chín kỹ nguyên liệu; tránh ăn đơn điệu trong thời gian dài mà nên bổ sung thêm trứng, thịt, cá hoặc rau củ. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cần hạn chế hành, tiêu, gừng. Ngoài ra, cháo hành chỉ hỗ trợ giải cảm nhẹ, không thay thế việc thăm khám và điều trị y tế khi bệnh kéo dài hoặc nghiêm trọng.