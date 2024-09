Không chỉ Diddy bị 'kết tội'

Kết quả Diddy tại tòa ra sao chưa rõ. Nhưng trước mắt, những ngôi sao khác đã dính tiếng xấu khiến thương hiệu, sự nghiệp và cuộc sống của họ bị ảnh hưởng.

Theo Fox News, trong vụ Diddy vướng vòng lao lý, không ít người nổi tiếng đã kịch liệt phủ nhận liên quan tới bản án tình dục gây rúng động dư luận, nhưng số ngôi sao khác vẫn giữ im lặng. Động thái này được chuyên gia truyền thông Doug Eldridge - nhà sáng lập Achilles PR - đánh giá khôn ngoan.

"Trong những tình huống nhạy cảm thế này, cơn đói khát tin tức sẽ tạo cơ hội để thông tin sai lệch, xuất phát từ loạt giả định không chính xác (thường dựa trên suy đoán và thiếu bằng chứng cụ thể) tung hành", ông Eldridge nhấn mạnh.

Jay-Z và Beyoncé bị 'buộc tội online'

Justin Bieber có lẽ là ngôi sao được nhắc nhiều nhất sau khi rapper I'll Be Missing You bị bắt. Tên của anh bùng nổ mạng xã hội với những hình ảnh, nội dung phỏng vấn được đặt giả thuyết là bằng chứng Bieber đang ra tín hiệu cầu cứu vì bị Diddy dụ dỗ, lợi dụng.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán. Bieber chưa chính thức phát ngôn dù là nửa lời về vụ việc.

Vợ chồng Jay-Z và Beyoncé được Us Magazine khẳng định có mối thâm tình lâu năm với Diddy. Hồi 1997, Jay-Z và Diddy hợp tác trình làng các ca khúc trong album No Way Out. Nhiều hình ảnh cho thấy rapper giàu nhất thế giới và vợ đã tiệc tùng cùng Diddy. Dẫu vậy, không có chứng cứ nào đủ kết luận họ liên quan cáo buộc tình dục hay buôn người của đàn anh.

Theo Mirror, các bài đăng của Jay-Z và Beyoncé đang tràn ngập bình luận quấy rối, công kích dữ dội, đòi tẩy chay. Có bình luận viết: "Thật đáng thất vọng khi Beyoncé xuất hiện với Diddy". Từ đây, lượt người theo dõi tài khoản Instagram của cặp siêu sao cũng giảm nhanh.

Trong khi đó, Usher, người được Diddy đỡ đầu từ năm 15 tuổi, biến mất trên truyền thông. Còn Jennifer Lopez, tình cũ của trùm nhạc rap, chọn cách phớt lờ mọi lời buộc tội online.

Vợ chồng Jay Z và Beyoncé có mối quan hệ thân thiết với Diddy. Ảnh: GQ Image.

Trả lời Fox News, chuyên gia Doug Eldridge nhận định những người trong vòng tròn quan hệ của Diddy, bất kể liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới mức độ nào cũng bị mang ra "xâu xé" trên tòa án dư luận. Lúc này, họ đứng trước 2 lựa chọn là giải thích hoặc im lặng.

"Một ngọn lửa cần oxy để tồn tại. Trong trường hợp này, những người nổi tiếng nên suy xét kỹ xem họ có muốn thổi bùng ngọn lửa hay không. Nhưng theo tôi, nếu không đủ cơ sở hoặc bằng chứng để phủ nhận các nghi vấn, việc đưa ra tuyên bố chỉ thu hút sự chú ý không đáng có, nguy hiểm hơn là trao sự tin cậy cho loạt suy đoán vô căn cứ. Hay nói cách khác, im lặng là sáng suốt nhất", Eldridge lập luận.

Ông nhận định, bê bối tình dục của Diddy sẽ được nhắc mãi đến sau này, như vụ R. Kelly hay bản án hình sự dành cho trùm phim Hollywood Harvey Weinstein, và làn sóng suy diễn về các cá nhân liên quan theo đó cũng sẽ không dừng lại.

"Vụ án của Diddy vẫn còn vài tháng nữa mới được xét xử tại tòa. Nhưng 'các công tố viên truyền thông xã hội' đang vịn vào thứ bằng chứng thiếu xác thực lan truyền trên mạng để đưa ra phán quyết tại tòa án công luận của chính họ. Đó không hẳn là một tuyên bố về tội lỗi, sự vô tội hay sự liên quan đến Diddy, mà lột trần sự thật về bản chất thích phán xét của con người - đặc biệt trong thời đại internet và phương tiện truyền thông xã hội lên ngôi", ông nói thêm.

Dưới góc nhìn chuyên gia, kết quả Diddy ra sao chưa rõ nhưng trước mắt, nhiều người nổi tiếng khác đã vô tình dính tiếng xấu khiến thương hiệu, sự nghiệp và cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Diddy gặp bất lợi

Sean "Diddy" Combs dự kiến tự làm chứng trong vụ án buôn bán tình dục và tống tiền, song theo luật sư Meesha Moulton của Công ty Luật Meesha Moulton (ở Las Vegas, Mỹ), động thái này gây hại nhiều hơn là có lợi cho rapper.

Bà trả lời Page Six: "Bị cáo phải chịu sự thẩm vấn chéo từ bên công tố nếu tự đứng ra làm chứng. Quá trình này dễ dẫn tới sự mệt mỏi tinh thần, và phía công tố sẽ không ngừng tìm ra điểm mâu thuẫn trong các tuyên bố của Diddy, khiến ông thừa nhận những điều có thể gây tổn hại chính mình".

“Sự bối rối và thất vọng của Diddy dễ ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của bồi thẩm đoàn về anh ta", chuyên gia bổ sung thêm.

Với lập luận trên, Moulton coi hành động tự biện hộ là "thách thức lớn nhất" của giám đốc âm nhạc 54 tuổi và bà khuyên bị cáo không nên làm vậy. Thay vào đó, Diddy nên "ưu tiên chiến lược biện hộ hơn là mong muốn thể hiện cá nhân".

Lời khuyên của luật sư Meesha Moulton được đưa ra sau khi Marc Agnifilo - đại diện nhóm pháp lý phía Diddy - phát biểu trong phim tài liệu The Downfall of Diddy: The Indictment của TMZ rằng: "Thân chủ tôi rất háo hức được kể câu chuyện của mình tại tòa. Đó là câu chuyện về con người, tình yêu và sự tổn thương".

Diddy sẽ tự làm chứng trong phiên xử sắp tới. Ảnh: Page Six.

Trong trường hợp Diddy kiên quyết lên bục làm chứng trong phiên xử tới, Moulton nói nam rapper còn cách ứng phó khác, mặc dù phần trăm hiệu quả không cao. Bà cho biết: "Diddy có thể nhắc nhở bồi thẩm đoàn về những đóng góp tích cực của anh cho xã hội với tư cách nhà từ thiện, người ủng hộ các hoạt động vì cộng đồng suốt hàng thập kỷ qua".

Bà tiếp tục phân tích: "Bằng cách thể hiện mình là một cá nhân toàn diện, Diddy tạo ra lập luận phức tạp cho bồi thẩm đoàn - những người đang cố gắng xử lý cáo buộc chống lại anh ta. Nếu Diddy có thể gây ra sự nhầm lẫn hoặc nghi ngờ về tính nhất quán trong tuyên bố của bên công tố, điều đó có thể khiến bồi thẩm đoàn do dự trước khi đưa ra phán quyết có tội".

Cuối cùng, luật sư khuyên nam ca sĩ tai tiếng nên chuẩn bị tâm lý bình tĩnh để đối diện tình huống bất ngờ, bởi khả năng công tố viên cung cấp bằng chứng mới là điều có thể xảy ra.