Thương hiệu Mỹ phủ nhận bán 1.000 chai dầu trẻ em cho Diddy

Liên quan đến nghi vấn bán 1.000 chai dầu trẻ em cho Diddy, thương hiệu bán lẻ Mỹ đã lên tiếng.

Mới đây, Costco - thương hiệu bán lẻ của Mỹ - phản pháo thông tin Diddy đã mua hơn 1.000 chai dầu trẻ em tại cửa hàng của họ. Người đại diện của Costco bức xúc phát biểu trên TMZ: "Không có chi nhánh nào của công ty chúng tôi tại Mỹ bán sản phẩm này cả".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi luật sư của Diddy nhắc tên Costco trong lúc trả lời phỏng vấn.

Marc Agnifilo, luật sư của Diddy, phát biểu rằng ông không chắc dầu em bé có liên quan gì đến bê bối tình dục của thân chủ. "Tôi không biết cần tới 1.000 chai để làm gì. Một chai dầu có thể dùng được rất lâu", ông nói, đồng thời cho rằng Diddy đã mua hàng với số lượng lớn từ công ty bán buôn đơn thuần vì anh ta "có một ngôi nhà lớn".

Lời giải thích của Agnifilo được cho là không thuyết phục và tiếp tục khiến Diddy bị chỉ trích.

Trước đó, theo bản cáo trạng dài 14 trang, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đột kích nhà của Diddy ở Miami và Los Angeles, phát hiện hơn 1.000 chai dầu trẻ em dung tích lớn cùng hàng loạt vũ khí nguy hiểm.

Chi tiết này gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua, thậm chí xuất hiện video giả FBI khám nhà Diddy.

Biệt thự 40 triệu USD của Diddy ở Los Angeles. Ảnh: Page Six.

Theo Page Six, nhiều bài phỏng vấn trước kia của các sao tiếp tục được "đào" lại giữa lúc Diddy ngồi tù.

Ashton Kutcher quen biết Sean "Diddy" Combs năm 2000 khi cả hai cùng làm việc cho MTV. Diễn viên này nhiều lần dự tiệc trắng của Diddy. Năm 2009, Kutcher và nam rapper đồng tổ chức một bữa tiệc.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2009, Kutcher nói "những câu chuyện trong các đêm tiệc tùng với Diddy là một ký ức kỳ lạ". Anh thừa nhận: "Có rất nhiều điều để kể, nhưng lại không kể được".

Khloé Kardashian, em gái Kim, ám chỉ cảnh khỏa thân tại tiệc thác loạn trong một tập Keeping Up With the Kardashians có tựa đề trớ trêu "Secrets of a Double Life" (tạm dịch: Bí mật của lối sống 2 mặt).

Trong clip, Khloé nói đã dành cuối tuần với nhóm bạn, gồm Diddy, Quincy Combs, Justin Bieber và French Montana. "Ồ, tôi nghĩ một nửa người tham dự tiệc này đều để ngực trần", cô nói.

Sau một tuần Diddy bị bắt, nữ diễn viên Jenny Mollen tiết lộ cô được mời đến buổi "dạo chơi" của trùm nhạc rap khi mới 19 tuổi. Mollen hồi tưởng: "Tôi đang ở San Diego và một anh chàng đến nói rằng 'sếp của tôi muốn gặp cô'". Cuối cùng, Mollen gặp Diddy nhưng từ chối lời mời dự tiệc thác loạn.

Ashton Kutcher, Khloé Kardashian nói về những bữa triệc trong dinh thự của Diddy. Ảnh: Page Six.

Ellen DeGeneres, Tia J, Katt Williams và nhiều ngôi sao khác cũng từng nói về những gì diễn ra sau cánh cổng đóng kín của dinh thự Diddy.