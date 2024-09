Thêm tình tiết sốc về 'kẻ săn mồi tình dục' Diddy

Giữa lúc Diddy đang sợ hãi trong tù, công chúng phát hiện thêm nhiều nội dung đáng ngờ về rapper này ở quá khứ.

NewsNation đưa tin Larry Levine, cựu tù nhân tại Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, New York - nơi Diddy đang bị tống giam, cho biết tâm trạng nam rapper như ngồi trên đống lửa, không dám ăn ngủ vì lo sợ bị làm hại.

"Anh ta tưởng tượng có người trả tiền cho ai đó bên trong tù để bỏ độc vào thức ăn, khiến anh ta lên cơn đau tim và chết. Diddy thực sự hoang mang, không biết nên tin vào điều gì", Levine nói.

Đó là chuyện của trùm nhạc rap sau song sắt. Còn bên ngoài, công tố viên vẫn cật lực làm việc để làm sáng tỏ vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này. Báo chí quốc tế cũng vào cuộc, lật lại nhiều nội dung gây sốc trong quá khứ liên quan đến Diddy.

Loạt nghi vấn

Trên mạng xã hội lan truyền danh sách người nổi tiếng tham dự White Party (tiệc trắng) do Diddy tổ chức từ năm 1998 đến sau này. Một số cái tên được nhắc tới nhưng không có bằng chứng cụ thể. Song, dân mạng soi ra nhà thiết kế váy cưới đình đám Vera Wang từng là khách mời và chụp ảnh vui vẻ tại dinh thự của Diddy.

Theo The Independent, những đêm tiệc quy tụ hơn 1.000 người, không chỉ có ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất mà các doanh nhân, vận động viên tên tuổi cũng xuất hiện. Huyền thoại NBA LeBron James là sao thể thao mới nhất vướng nghi vấn dự tiệc thác loạn. Bởi trong livestream cách đây 4 năm, anh nhắc tới Diddy và khẳng định: "Không có bữa tiệc nào giống tiệc của Diddy".

Chưa hết, James gây sốc khi đăng ảnh mặc váy hầu gái trắng đen, bị nghi được chụp trong dinh thự của sao nhạc rap. Hiện, cầu thủ bóng rổ sinh năm 1984 chưa lên tiếng về điều này.

Nguồn tin Daily Mail tiết lộ James và Diddy từng đi cùng nhau nhiều lần. Con của họ cũng có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Nhưng sau khi Diddy dính bê bối, James đã bỏ theo dõi rapper trên Instagram. Nhiều đồn đoán cho rằng có thể James lo sợ bị liên lụy trong scandal chấn động.

LeBron James và Diddy tương tác với nhau trong một sự kiện. Ảnh: YT.

Các tài khoản X còn "đào" lại cuộc phỏng vấn của diễn viên hài Russell Brand hồi tháng 5/2010. Khi đó, Brand và Diddy tham gia bộ phim Get Him to the Greek nhưng có một vài hôm ghi hình họ lại biến mất với nhau. Về sự vắng mặt đó, Brand giải thích: "Anh ấy đã chăm sóc tôi, đưa tôi đi nghỉ dưỡng 'bắt buộc' ở Las Vegas".

Diễn viên hài mô tả Diddy là "người đàn ông mãnh liệt, quyền lực" nên rất khó để nói lời từ chối. Ngôi sao của Forgetting Sarah Marshall thừa nhận cảm thấy áp lực phải tỏ ra thân thiện với Combs.

"Tôi không muốn trở thành người hầu trên giường của bất kỳ ai bởi tôi đã làm việc quá sức. Tôi không muốn trở thành người như vậy của Diddy", Brand nói thêm.

Âm nhạc của Diddy sẽ bị ảnh hưởng nặng nề

Theo The Guardian, trên thực tế, danh mục âm nhạc đồ sộ của Diddy chứng kiến sự gia tăng lượng người nghe đáng kể giữa scandal.

Dưới nhiều nghệ danh khác nhau - gồm Diddy, Puff Daddy và P Diddy, công ty phân tích dữ liệu Luminate cho biết lượt phát trực tuyến theo yêu cầu của ông trùm này đã tăng trung bình 18,3% trong tuần đầu bị bắt vào ngày 17/9 so với tuần trước đó.

George Howard, giáo sư danh dự về Quản lý kinh doanh âm nhạc tại Berklee College of Music, nói không ngạc nhiên về sự gia tăng này. Đối với ông, lượt stream nhạc giống như lượt tìm kiếm nghệ sĩ trên Google, với mục đích để thỏa mãn sự tò mò của số đông.

"Khi công chúng cố gắng hiểu những hành động tàn bạo của một người nghệ sĩ, âm nhạc của nghệ sĩ đó sẽ chỉ trở thành một dạng thông tin cần khai thác", Howard nhấn mạnh trên Associated Press.

Lượt nghe nhạc trực tuyến của Diddy tăng lên đáng kể. Ảnh: Brobible.

Việc tăng lượt phát trực tuyến sau tranh cãi không phải điều hiếm gặp ở những ngôi sao dính bê bối. Trước đó, sau khi một bộ phim tài liệu cáo buộc R. Kelly có hành vi sai trái về tình dục liên quan đến phụ nữ và trẻ vị thành niên, lượt stream nhạc của ca sĩ này đã tăng gần gấp đôi.

Howard cho biết, tính năng ẩn danh trên nền tảng phát trực tuyến cũng là yếu tố dẫn đến sự gia tăng lượt stream mạnh mẽ đối với Diddy hay R. Kelly. "Hãy tưởng tượng bạn bước vào một cửa hàng bán đĩa và nói rằng: 'Được thôi, tôi muốn mua đĩa CD của Diddy'. Nhưng chẳng ai làm điều đó ở thời điểm này cả. Họ chủ yếu stream nhạc của Diddy trên các nền tảng số", chuyên gia phân tích.

Trả lời Fortune, Peter A. Berry - nhà báo âm nhạc của Complex - nhận định lượt stream nhạc của Diddy có thể tăng nhưng di sản âm nhạc của rapper bị ảnh hưởng nặng nề, và khó có thể nhìn thấy một người từng được xem là siêu sao nhạc rap thế giới trình diễn các bản hit trong tương lai.

"Tôi không chắc bây giờ anh ấy có thể hát Mo Money, Mo Problems được nữa. Từ một huyền thoại đầy tham vọng của ngành công nghiệp âm nhạc, Diddy đã trở thành Bill Cosby (danh hài quyền lực của showbiz Mỹ ngồi tù vì bê bối tình dục) của làng Hip-hop", Berry nhấn mạnh.

Hiện các đối tác của Diddy như Revolt, Hulu và Peloton đã cắt đứt quan hệ với anh ta. Revolt thông báo nam rapper đã bán cổ phần trong công ty và từ chức chủ tịch. "100% cổ phiếu của Sean Combs đã được mua lại bởi người khác", giám đốc điều hành Detavio Samuels cho biết trong cuộc phỏng vấn với New York Times.

Trong khi đó, các nền tảng âm nhạc vẫn im lặng. Sau bản cáo trạng, Spotify, Apple Music, Amazon Music, TIDAL và YouTube chưa có động thái gì liên quan Diddy.

Giới chuyên gia nhận định scandal của Diddy có thể khiến nhiều nghệ sĩ khác bị vạ lây vì hiện hãng thu Bad Boy Records cũng đang bị điều tra. Người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho số phận các ca khúc của Mary J. Blige, Jodeci, Mariah Carey, Lil' Kim và Usher - những nghệ sĩ trực thuộc hãng thu này.