Đời sống trụy lạc gây sốc của Diddy

"Điều trung thực nhất mà Sean Combs từng làm chắc có lẽ là đặt hãng thu âm của mình tên 'Bad Boy'", The Independent viết.

Đúng 3 năm sau khi Sean "Diddy" Combs hoan nghênh phong trào #MeToo trong bài viết vào tháng 9/2021, và chỉ một năm sau khi trình diễn nhiều bản hit để nhận giải Biểu tượng toàn cầu tại VMAs, rapper này đã bị bắt vì hàng loạt cáo buộc hình sự nghiêm trọng.

Bản cáo trạng dài 14 trang được công bố tuần trước, tố từ năm 2008 đến nay, Diddy đã lạm dụng, đe dọa các nạn nhân thỏa mãn ham muốn tình dục của mình. Để thực hiện hành vi sai trái, rapper chỉ đạo và tham gia âm mưu tống tiền, sử dụng đế chế kinh doanh che đậy hoạt động phạm tội.

"Combs dùng bản ghi âm nhạy cảm và đáng xấu hổ làm bằng chứng chống lại các nạn nhân, và bản cáo trạng cáo buộc anh ta kiểm soát con mồi theo nhiều cách, gồm cả việc đưa cho họ ma túy, cung cấp hoặc đe dọa tước đi sự hỗ trợ tài chính, nhà ở, hứa hẹn cho họ cơ hội nghề nghiệp...", Damian Williams - đại diện Văn phòng luật sư Mỹ tại New York - cho biết.

Diễn biến vụ việc vẫn đang khiến nhiều người đi từ cú sốc này đến sự choáng váng khác.

Nạn nhân thứ 11 lên tiếng

Rolling Stone đưa tin ngày 25/9, người phụ nữ tên Thalia Graves đệ đơn tố bị Diddy và Joseph Sherman (vệ sĩ kiêm giám đốc an ninh) chuốc thuốc mê, tấn công tình dục và quay phim khi không có sự đồng ý của cô. Vụ việc được kể xảy ra vào mùa hè 2001, tại studio ở Manhattan.

Graves nói cô bị trầm cảm, lo âu và hoảng loạn suốt những năm sau đó. Vào tháng 11/2023, cô biết sự tồn tại của bản ghi hình vụ việc, và thực tế là Combs đã bán nó dưới dạng video khiêu dâm.

Khóc nức nở ở họp báo, cô cho hay: "Nỗi đau vượt xa tổn thương về mặt thể chất, chạm đến tận cùng bên trong con người tôi, để lại những vết sẹo cảm xúc không bao giờ có thể chữa lành hoàn toàn". Bị đơn đòi Diddy bồi thường thiệt hại, thanh toán các chi phí khác, và quan trọng nhất là phải bị trừng phạt thích đáng.

Đây là người thứ 11 cáo buộc Diddy tấn công tình dục kể từ khi Cassie đệ đơn kiện hồi năm ngoái. Thời điểm đó, Cassie tố tình cũ có hành vi ngược đãi thể xác, bắt cô làm nô lệ tình dục và cưỡng bức cô bằng vũ lực suốt hơn một thập kỷ.

Cassie và Diddy trong một sự kiện cách đây nhiều năm. Ảnh: EW.

Đơn kiện còn tố Diddy ép bạn gái quan hệ tình dục với mại dâm nam trong khi anh ta quay phim và đưa ma túy cho cô. Cassie khai rằng rapper này "dễ nổi cơn thịnh nộ không thể kiểm soát và thường xuyên đánh đập cô một cách dã man". Những vụ bạo hành được cho là có nhân viên của Diddy chứng kiến nhưng "không ai dám chống lại ông chủ đáng sợ và hung dữ".

Ở diễn biến khác, Kim's Lost Words, cuốn sách được biên soạn từ nhật ký của Kim Porter - người yêu đã khuất của Diddy - tiết lộ người đàn ông sinh năm 1969 có sở thích mở tiệc với cái tên mỹ miều để thu hút đông người tham gia, nhưng đến nơi, họ mới biết đó thực chất là bữa tiệc tình dục thác loạn được quay hình lại.

"Đời sống tình dục của chúng tôi thật điên rồ", Porter viết trong sách. Cô kể Diddy lên giường với cả phụ nữ và đàn ông, bao gồm những rapper, ca sĩ nổi tiếng. Hồi ký có đoạn ghi người mẫu phát hiện các băng ghi lại cảnh quan hệ tình dục của Diddy trong hầm chứa ở phòng ngủ và cô đã sao chép chúng để tự bảo vệ bản thân sau khi rời nam rapper.

Tờ People đưa tin, từ trong tù, Diddy bày tỏ sự phẫn nộ về những gì tình cũ đã viết, và dĩ nhiên phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào anh ta. Tuy vậy, sự phản đối của trùm nhạc rap trở nên yếu ớt khi những bằng chứng lần lượt được tung ra tiết lộ vết nứt ngày càng lớn trong lớp vỏ bọc danh tiếng được chăm chút cẩn thận dưới cái tên Combs.

Bằng chứng gây sốc nhất phải kể đến 1.000 chai dầu trẻ em với dung tích lớn do Bộ An ninh Nội địa Mỹ tìm được trong nhà của Diddy. Hay CNN cũng công bố đoạn phim CCTV từ tháng 3/2016 cho thấy cảnh Combs đuổi theo Cassie và tấn công cô ở khách sạn.

Làn sóng phẫn nộ dữ dội

The Guardian quan sát thấy rất ít người nổi tiếng bênh vực Diddy. Điều này không đáng để ngạc nhiên, tương tự vụ án liên quan đến trùm phim ảnh Harvey Weinstein - người cũng đang bị tống giam ở New York.

Rapper 50 Cent, tên thật ​​Curtis Jackson III, đăng ảnh chụp cùng diễn viên Drew Barrymore trên X và chú thích: "Tôi giữ mối quan hệ tốt với Barrymore và không có 1.000 chai dầu bôi trơn trong nhà".

Aubrey O'Day của nhóm Danity Kane - nữ ca sĩ thường xuyên chỉ trích Combs - cho biết cảm thấy "tiếng nói được công nhận" khi Diddy bị bắt và sự thật dần được phanh phui. "Đó là chiến thắng cho phụ nữ toàn thế giới", O'Day phát biểu.

Còn Kesha đăng tải một video nhằm chỉ trích nhà sản xuất tai tiếng, ở đó cô thay đổi lời bài hát bản hit Tik Tok có nhắc tới người này.

Diddy là cái tên đang gây xôn xao dư luận. Ảnh: @diddy.

Trong bài báo: "Sự sụp đổ đáng kinh ngạc của Sean "Diddy" Combs - từ ông trùm âm nhạc đến cáo buộc hình sự", tác giả của The Guardian viết rằng Diddy luôn tô vẽ một thế giới màu hồng, nơi có ánh sáng hào quang và những hình ảnh đẹp đẽ đến choáng ngợp khiến người ta phải chói mắt, nhưng sự thật có thể chỉ là bức tranh nhuốm bùn dơ, tội ác.

Cây bút Sheila Flynn của The Independent gọi Diddy là "kẻ cầm đầu doanh nghiệp tội phạm", đồng thời liệt kê loạt tội ác mà nam rapper và tổ chức đứng sau đã gây ra trong ngần ấy năm. Có đoạn nhấn mạnh: "23 năm trước, Diddy ăn mừng thành công nối tiếp của album Bad Boy for Life và The Saga Continues. Có lẽ cả hai tiêu đề album đều phản ánh đúng con người thật của rapper này, và hơn thế nữa là một sự báo trước tương lai của anh ta".

Trên X ghi nhận hàng nghìn bài viết gắn hashtag #Diddy với nội dung tẩy chay nam rapper, cũng như đòi công bằng cho những phụ nữ (và cả nam giới) từng là nạn nhân của ngôi sao tai tiếng.

Về phía Diddy, nỗ lực ngăn chặn truyền thông của anh ta không thể cản bước làn sóng phẫn nộ mỗi lúc một lan rộng hơn từ công chúng. Sức ép dư luận quá lớn khiến Đại học Howard phải thu hồi bằng danh dự mà Diddy rất đỗi tự hào. Thị trưởng New York đã yêu cầu Combs trả lại chìa khóa cho thành phố. Ngay cả Miami Beach cũng hủy bỏ tuyên bố công nhận ngày 13/10 là "ngày Sean 'Diddy' Combs".

Theo Anna Cominsky, giám đốc phòng Tư vấn luật hình sự tại trường Luật New York, khi các công tố viên chuyển giao bằng chứng cho bên bào chữa của Diddy (gồm lời khai từ khoảng 300 lệnh triệu tập các cá nhân ra hầu tòa trước bồi thẩm đoàn), chắc chắn sẽ có một cuộc xem xét lại cách Combs đã che giấu hành vi xấu xa rõ ràng của bản thân trong một kế hoạch bài bản.

Damian Williams, một luật sư khác, trả lời The Guardian rằng bản cáo trạng dài 14 trang chưa phải hồi kết cho các cáo buộc hình sự chống lại Diddy. Để chứng minh âm mưu tống tiền và buôn bán tình dục liên quan đến nhiều bên, sẽ còn có thêm nhiều tài liệu mới được công bố.