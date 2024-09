Người nổi tiếng nói gì về 'tiệc trắng' thác loạn của Diddy

Cảnh sát Mỹ bắt Diddy vào ngày 16/9 và rapper hiện bị giam ở Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC).

Vụ án tình dục liên quan đến Diddy và loạt doanh nghiệp, công ty, nhân sự của ông đang là tâm điểm bàn tán toàn cầu. Vô số tình tiết được mang ra "mổ xẻ", phân tích trong lúc cơ quan chức năng vẫn tích cực điều tra để đưa sự thật ra ánh sáng.

Damian Williams - luật sư của Văn phòng Luật sư Mỹ - nhấn mạnh trên truyền thông: "Chúng tôi không loại bỏ thứ gì cả. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cuộc điều tra của chúng tôi đang diễn ra rất tích cực".

Phản ứng của sao quốc tế

Từ trước đến nay, không ít người nổi tiếng thú nhận từng dự tiệc của Diddy hoặc ẩn ý về những gì xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín của dinh thự ở Los Angeles và Miami - nơi chứng kiến các bữa "tiệc trắng" thác loạn.

Theo US Weekly, Ashton Kutcher, nam diễn viên tham gia xuyên suốt các đêm tiệc của trùm nhạc rap, phát biểu trên Hot Ones năm 2019: "Tôi không thể kể hết, và thực ra tôi đang cố lướt qua điều đó. Câu chuyện về bữa tiệc của Diddy, đó là đoạn ký ức kỳ lạ".

Mặc dù không chối việc đã có thời gian tương tác vui vẻ với Diddy, Ray J - tình cũ Kim Kardashian - lại tuyên bố chưa lần nào chứng kiến tội ác tình dục hoặc buôn người diễn ra ở nhà Diddy. "Tôi chưa bao giờ vào những căn phòng mà mọi người nói và chưa bao giờ biết chúng tồn tại", rapper khẳng định trên NewsNation, hôm 20/9.

Trong khi đó, theo PageSix, Khloé Kardashian ám chỉ cảnh khỏa thân tại một bữa tiệc. Cô từng chia sẻ trong một tập Keeping Up With the Kardashians có tựa đề trớ trêu "Secrets of a Double Life" (tạm dịch: Bí mật của lối sống 2 mặt): "Tôi đã dành cuối tuần với nhóm bạn, gồm Diddy, Quincy Combs, Justin Bieber và French Montana. Ồ, tôi nghĩ một nửa người tham dự tiệc này đều để ngực trần".

Khloé Kardashian ám chỉ việc từng dự tiệc khỏa thân của Diddy. Ảnh: The Us Sun.

Danh sách khách mời đang lan truyền trên mạng xã hội có tên Ice Cube nhưng rapper này nhanh chóng phủ nhận. Anh khẳng định không có liên hệ nào với Diddy trong buổi hòa nhạc ở Las Vegas: "Tôi và W.C chưa bao giờ dự tiệc của Diddy. Các bạn không cần lo lắng nếu có người nhắc tên chúng tôi trong đoạn ghi âm nào đó".

Damon Dash cũng kịch liệt phủ nhận khi được hỏi về nghi vấn dự tiệc 18+. Anh giải thích: "Tôi chỉ đến một bữa tiệc ở Hamptons cách đây khoảng 20 năm với Aaliyah, và chỉ có vậy thôi". Trước đó, nhà đồng sáng lập hãng thu âm Roc-A-Fella Records được nhìn thấy chụp ảnh cùng Diddy, Jay-Z và Jennifer Lopez.

Trái lại, Kelly Ripa - diễn viên kiêm MC người Mỹ - khi tham gia Live With Kelly and Mark vào tháng 6/2023, đã bày tỏ mong muốn làm khách mời buổi tụ họp của Diddy. Khi Mary J. Blige nói: "Tôi đã ở Capri (Italy) và thực ra tôi đến thăm thuyền của anh trai tôi, Puff (nghệ danh của Diddy)", Ripa liền nói theo: "Lần sau bạn hãy đưa tôi tới đó".

Toàn cảnh vụ Diddy bị bắt

Sean "Diddy" Combs bị bắt tại khách sạn ở Manhattan vào 20h15 phút ngày 16/9 với các tội danh như âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, gian lận hoặc ép buộc nạn nhân, vận chuyển để tham gia mại dâm, CNN đưa tin.

Trong phiên xử tại tòa án liên bang ở Lower Manhattan (Mỹ) vào sáng hôm sau, các công tố viên công bố bản cáo trạng dài 14 trang, phác họa Diddy là kẻ săn mồi tình dục xảo quyệt đã biến "đế chế kinh doanh đa ngành" thành "doanh nghiệp tội phạm". Cáo trạng ghi Diddy đã đe lạm dụng, đe dọa và ép buộc phụ nữ cùng những người khác để thỏa mãn ham muốn tình dục, bảo vệ danh tiếng và che giấu hành vi trong nhiều thập kỷ.

Tập tài liệu nêu chi tiết một số vật dụng được tìm thấy trong biệt thự của Diddy hồi tháng 3, gồm ma túy, súng, hơn 1.000 chai dầu trẻ em dung tích lớn. Trong khi đó, CNN công bố đoạn phim CCTV từ tháng 3/2016 cho thấy cảnh Combs đuổi theo bạn gái cũ Cassie và tấn công cô ở khách sạn. Điều này làm dày thêm loạt bằng chứng chống lại Diddy.

Damian Williams, Luật sư của Văn phòng Luật sư Mỹ, nói rằng Diddy đã thực hiện nhiều hoạt động tội phạm trong thời gian dài. Tuy nhiên, trước bồi thẩm đoàn, ngôi sao nhạc rap một mực phủ nhận mọi cáo buộc.

Yêu cầu được tại ngoại của Diddy bị bác bỏ. Ảnh: Billboard.

Phía Diddy đề nghị trả khoản tiền khổng lồ 50 triệu USD để rapper được tại ngoại, nhưng yêu cầu này lập tức bị bác bỏ. Thẩm phán của vụ án, ông Andrew L. Carter, đồng ý nhận định của công tố viên, rằng việc để Diddy ngoài vòng pháp luật vào lúc này có thể "gây nguy hiểm cho cộng đồng và ảnh hưởng tính toàn vẹn của vụ án".

Diddy hiện bị giam ở Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) khét tiếng của thành phố New York. Nơi đây từng giam giữ R. Kelly, "Pharma Bro" Martin Shkreli, người phụ nữ thượng lưu Ghislaine Maxwell, thiên tài tiền điện tử Sam Bankman-Fried và rapper Fetty Wap. Và nếu bị kết tội, Diddy có thể đối mặt mức án tối thiểu 15 năm tù, nặng là chung thân.

Theo nguồn tin của NewsNation, từ nơi giam giữ được ví như "địa ngục trần gian", Diddy đang cảm thấy lo lắng, hoang mang tột độ. Anh mất ăn mất ngủ vì sợ bị hãm hại.

Trong cuộc họp báo hôm 25/9, luật sư Marc Agnifilo của Diddy tuyên bố sẽ cố gắng giảm thời gian rapper phải sống trong "điều kiện khó khăn và vô nhân đạo". Thay vì dành nhiều thời gian chuẩn bị hoặc phản đối cáo buộc bằng động thái trước khi xét xử, nhóm luật sư của Diddy lại yêu cầu xét xử vụ án ngay lập tức vì tin rằng họ sẽ có nhiều lợi thế khi buộc công tố viên nhanh chóng đưa vụ án ra trước bồi thẩm đoàn.