Khởi tranh giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM

Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2026 quy tụ 92 tay vợt tranh tài ở 5 nội dung thi đấu trong hai ngày 13 và 14/6.

Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2026 quy tụ 92 tay vợt đến từ các cơ quan báo chí, hội nhà báo, liên đoàn quần vợt và doanh nghiệp, tranh tài ở 5 nội dung thi đấu.

Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 14/6 tại CLB Quần vợt Becamex, Trung tâm Thể thao cộng đồng, TP.HCM. Đây là hoạt động chào mừng 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), đồng thời tiếp nối truyền thống của giải đấu đã được duy trì gần 20 năm qua.

Năm nay, giải thu hút 92 tay vợt đến từ 18 cơ quan báo chí, Hội Nhà báo TP.HCM, Hội Nhà báo các địa phương, Liên đoàn Quần vợt các tỉnh, thành cùng nhiều doanh nghiệp đồng hành.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 nội dung gồm đôi nam lãnh đạo, đôi nam nữ, đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi và đôi nam báo chí - doanh nghiệp.

Giải tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong giới báo chí và quần vợt phong trào như Lê Hải, Vương Quyền, Đỗ Văn Lũy, Lê Phi Hùng, Dương Thanh Bá, Trần Ngọc Linh, Lê Xuân Cường, Nguyễn Minh Vỹ, Phạm Minh Quang, Đỗ Văn Trường và Ngô Quang Hạnh. Bên cạnh đó là các tay vợt thuộc Liên đoàn Quần vợt TP.HCM cùng nhiều vận động viên đến từ khối doanh nghiệp.

Theo lịch thi đấu, các nội dung đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi và đôi nam báo chí - doanh nghiệp sẽ diễn ra trong ngày 13/6. Hai nội dung còn lại là đôi nam lãnh đạo và đôi nam nữ được tổ chức vào ngày 14/6.

Lễ khai mạc giải diễn ra lúc 8h30 ngày 14/6, trước khi các trận đấu bước vào giai đoạn quyết định và khép lại bằng lễ trao giải trong cùng ngày.

Ban tổ chức cho biết tổng giá trị giải thưởng năm nay là 35 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà dành cho các tay vợt đạt thành tích cao.

Ngoài ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn là dịp để những người làm báo tăng cường giao lưu, nâng cao thể chất và thúc đẩy phong trào quần vợt trong cộng đồng báo chí khu vực phía Nam.