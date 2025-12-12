Khởi tố vụ tai nạn khiến 4 người chết trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 11 người thương vong, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại Km71+200 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong, 7 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông và gây ám ảnh cho người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.A.

Quá trình điều tra xác định: Xe khách 16 chỗ BKS 29B-081.62 đi trên cao tốc theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng tài xế đã không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi cùng chiều phía trước. Khiến xe khách tông mạnh vào phía sau xe đầu kéo BKS 15C-360.35, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 15R-149.06, đi cùng chiều, dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, lúc 4h10 ngày 9/12 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn Km71+200 (thuộc địa bàn xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xe khách 16 chỗ ngồi BKS 29B-081.62 va chạm với xe đầu kéo BKS 15C-360.35 kéo theo rơ moóc BKS 15R-140.06. Vụ tai nạn làm 4 người chết, một số người bị thương.

Theo Cục CSGT, quá trình xác minh, giải quyết vụ tai nạn, lực lượng chức năng xác định, tài xế Phạm Văn Kiều đã điều khiển xe khách liên tục trong thời gian 5 tiếng đồng hồ, quá thời gian lái xe theo quy định.

Bên cạnh đó, cả lái xe khách và hành khách trên xe đều không thắt dây đai an toàn, dẫn đến khi va chạm xảy ra, 2 người ngồi hàng ghế sau xe khách bị lực quán tính đẩy lên hàng ghế trước dẫn đến chấn thương nặng vùng cổ, mặt và tử vong tại chỗ; một người ngồi sau xe cũng bị va đập đa chấn thương và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.