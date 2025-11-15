Khởi tố vụ nữ đạo chích giả vờ mua rồi cuỗm sợ dây chuyền gần 50 triệu

Giả vờ hỏi mua vàng, Hoàng đã lấy trộm 1 sợi dây chuyền 18K, trọng lượng 5,8 chỉ, trị giá gần 50 triệu đồng, cất giấu vào túi áo khoác.

Sáng 15/11, Công an xã An Châu, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoàng (SN 1970, cư trú xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoàng tại cơ quan công an.

Trong quá trình điều tra xác định, trước đó, vào khoảng 13h ngày 5/11, Nguyễn Thị Hoàng, điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng Nam Nhật Thành (thuộc ấp Hòa Long 4, xã An Châu, tỉnh An Giang) giả vờ hỏi mua vàng.

Tại đây, Hoàng kêu nhân viên tiệm vàng lấy ra nhiều loại vàng khác nhau để xem. Lợi dụng lúc sơ hở của nhân viên, Hoàng lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 5,8 chỉ, trị giá gần 50 triệu đồng, cất giấu vào túi áo khoác. Khi Hoàng chuẩn bị rời khỏi tiệm thì bị nhân viên cùng chủ tiệm vàng phát hiện bắt quả tang rồi giao Hoàng cùng tang vật cho Công an xã An Châu xử lý theo quy định.

Được biết, Hoàng là đối tượng từng có 1 tiền án 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 24/1/2025, Hoàng chấp hành xong bản án trở về địa phương. Để có tiền tiêu xài, đối tượng tiếp tục quay lại con đường phạm tội thì bị bắt.