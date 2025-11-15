Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố vụ nữ đạo chích giả vờ mua rồi cuỗm sợ dây chuyền gần 50 triệu

  • Thứ bảy, 15/11/2025 13:14 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Giả vờ hỏi mua vàng, Hoàng đã lấy trộm 1 sợi dây chuyền 18K, trọng lượng 5,8 chỉ, trị giá gần 50 triệu đồng, cất giấu vào túi áo khoác.

Sáng 15/11, Công an xã An Châu, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoàng (SN 1970, cư trú xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.


trom vang anh 1

Đối tượng Nguyễn Thị Hoàng tại cơ quan công an.

Trong quá trình điều tra xác định, trước đó, vào khoảng 13h ngày 5/11, Nguyễn Thị Hoàng, điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng Nam Nhật Thành (thuộc ấp Hòa Long 4, xã An Châu, tỉnh An Giang) giả vờ hỏi mua vàng.

Tại đây, Hoàng kêu nhân viên tiệm vàng lấy ra nhiều loại vàng khác nhau để xem. Lợi dụng lúc sơ hở của nhân viên, Hoàng lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 5,8 chỉ, trị giá gần 50 triệu đồng, cất giấu vào túi áo khoác. Khi Hoàng chuẩn bị rời khỏi tiệm thì bị nhân viên cùng chủ tiệm vàng phát hiện bắt quả tang rồi giao Hoàng cùng tang vật cho Công an xã An Châu xử lý theo quy định.

Được biết, Hoàng là đối tượng từng có 1 tiền án 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 24/1/2025, Hoàng chấp hành xong bản án trở về địa phương. Để có tiền tiêu xài, đối tượng tiếp tục quay lại con đường phạm tội thì bị bắt.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Pháp luật về cư trú - Những điều cần biết" đề cập những quy định pháp luật về nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, xác nhận thông tin về cư trú.

Đến lau dọn nhà rồi trộm trang sức hơn 330 triệu đồng của gia chủ

Số tài sản người phụ nữ lấy trộm gồm 1 dây chuyền bạch kim, 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạch kim hột xoàn, 1 lắc đeo tay bạch kim hột xoàn, trị giá khoảng 335 triệu đồng.

6 giờ trước

Giả vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu

Giả vờ vào tiệm hỏi mua vàng, một phụ nữ quê Đồng Tháp lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, lén lấy sợi dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng rồi giấu vào áo khoác.

21:52 11/11/2025

Bắt 'nữ quái' đột nhập vào nhà người thân trộm 7,9 lượng vàng

Do là cháu ruột, nắm bắt quy luật sinh hoạt của gia đình, lợi dụng lúc bị hại đi chợ vắng nhà, Hà lẻn vào nhà trộm tổng cộng 7,9 lượng vàng.

11:10 3/11/2025

https://vov.vn/phap-luat/an-giang-gia-vo-mua-vang-nu-dao-chich-cuom-so-day-chuyen-tri-gia-gan-50-trieu-post1246111.vov

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL

trộm vàng đạo chích giả vờ mua khởi tố An Giang

    Đọc tiếp

    Dieu tra cai chet bat thuong cua nguoi phu nu tai khu vuon sau nha hinh anh

    Điều tra cái chết bất thường của người phụ nữ tại khu vườn sau nhà

    5 giờ trước 08:58 15/11/2025

    0

    Theo người nhà, bà Q. tử vong trong tư thế nằm ngửa, vùng gáy bị đa chấn thương lõm sâu, máu bắn lên tường; khuôn mặt bị che bằng tấm bạt màu xanh. Sau khi kiểm tra tài sản, gia đình phát hiện mất một vòng vàng và đôi khuyên tai của bà, tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý