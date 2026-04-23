Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố vụ án nhóm 'quái xế' mang dao kiếm rượt đuổi nhau trên phố

  • Thứ năm, 23/4/2026 06:46 (GMT+7)
Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án liên quan nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy, mang theo hung khí rượt đuổi nhau trên đường gây mất an ninh trật tự.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết chiều 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" để điều tra, xử lý nghiêm nhóm thanh thiếu niên có hành vi rượt đuổi, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.

Trước đó, ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận nguồn tin báo tội phạm từ người dân phản ánh tình trạng mất an ninh trật tự nghiêm trọng xảy ra vào đêm 18/4 rạng sáng 19/4.

Nhóm thanh thiếu niên có liên quan được triệu tập đến cơ quan công an để nghe quyết định khởi tố vụ án và phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Cụ thể, tại khu vực Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cơ sở 2 (số 1A đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy với tốc độ cao.

Nhóm người này còn mang theo hung khí và liên tục rượt đuổi nhau trên phố. Phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét gây náo loạn dọc tuyến đường Hùng Vương hướng về phía chợ Đông Hà.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân tập trung tại sân Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cơ sở 2 tỉnh Quảng Trị để quay video, đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và tâm lý hoang mang cho người đi đường.

Sau khi xác minh nguồn tin và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định Khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" được quy định tại Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, khẩn trương truy xét, làm rõ danh tính những người có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo đối với các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để thanh thiếu niên ra đường quá khuya hoặc tụ tập bạn bè có biểu hiện bất hảo. Gia đình có con em tham gia vụ việc trên cần chủ động vận động các em ra đầu thú tại cơ quan Công an gần nhất để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với người dân, không cổ xúy, livestream hoặc đăng tải các clip kích động hành vi vi phạm trật tự công cộng lên mạng xã hội.

https://vtcnews.vn/khoi-to-vu-an-nhom-quai-xe-mang-dao-kiem-ruot-duoi-nhau-tren-pho-o-quang-tri-ar1014400.html

Nguyễn Vương/VTC News

    Đọc tiếp

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý