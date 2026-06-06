Khởi tố vụ án hình sự “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

Ngày 6/6, Quảng Trị khởi tố vụ án liên quan hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu tại cửa hàng kinh doanh giày dép Bin Heo và AT Shoes.

Sáng 6/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, được quy định tại Điều 226, Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Ảnh: TTXVN.

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm, đấu tranh trấn áp vi phạm, tội phạm liên quan sở hữu trí tuệ, ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị, Công an phường Ba Đồn và Đông Hà thi hành quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với cửa hàng kinh doanh giày dép Bin Heo ở cơ sở 1 tại đường Hàm Nghi, phường Đông Hà; cơ sở 2 tại đường Đào Duy Từ, phường Đông Hà và cửa hàng kinh doanh giày dép AT Shoes, địa chỉ tại đường Hùng Vương, phường Ba Đồn.

Kết quả kiểm tra tại cửa hàng giày, dép Bin Heo do bà Trần Thị Huệ (sinh năm 1993), trú khu phố 11, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị làm chủ hộ kinh doanh, phát hiện 1.199 sản phẩm là dép các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp của các thương hiệu được bảo hộ.

Tại cửa hàng kinh doanh giày dép, áo quần AT Shoes do ông Bùi Văn An (sinh năm 1990) thường trú Tổ dân phố Trường Sơn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị làm chủ hộ kinh doanh, phát hiện 618 sản phẩm là áo quần, giày dép các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp của các thương hiệu được bảo hộ lớn. Ngoài ra, 76 sản phẩm giày, dép các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các lực lượng chức năng phát hiện sản phẩm giày dép có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp của thương hiệu được bảo hộ lớn. Ảnh: TTXVN.

Kết quả xác minh các lực lượng chức năng xác định toàn bộ hàng hóa tại các cửa hàng trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ.

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ xác định toàn bộ hàng hóa bày bán tại hai cửa hàng nêu trên có gắn các dấu hiệu về nhãn hiệu, logo là hàng hóa giả mạo đối với nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.