Khởi tố vụ án buôn bán động vật hoang dã qua biên giới, thu giữ tê tê quý hiếm

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Từ công tác nắm tình hình trên tuyến biên giới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh thường xuyên xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Na Mèo, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Xác định đây là đường dây có dấu hiệu hoạt động tinh vi, có sự câu kết với các đối tượng ở khu vực biên giới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ.

Chiều 7/6, lực lượng công an phát hiện các đối tượng đang vận chuyển động vật hoang dã từ khu vực biên giới về nội địa nên đã nhanh chóng triển khai phương án kiểm tra, bắt giữ.

Khoảng 15h30 cùng ngày, tại địa bàn xã Cẩm Tân, tổ công tác phát hiện và kiểm tra hành chính đối với xe ôtô biển kiểm soát 51N - 235.31. Khi bị yêu cầu dừng xe, các đối tượng có biểu hiện lúng túng, tìm cách che giấu tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện bên trong đặt dưới sàn xe có một cá thể tê tê còn sống, nặng khoảng 7kg. Đây là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép dưới mọi hình thức.

Tại cơ quan công an, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh đã thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển cá thể tê tê để đưa đi tiêu thụ kiếm lời.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ một bộ xương động vật, bốn chi động vật nghi của hổ cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, những tang vật này được cơ quan chức năng giám định để xác định chủng loài, nguồn gốc và làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh là những đối tượng thường xuyên qua lại khu vực cửa khẩu Na Mèo để giao dịch, mua bán các loại động vật hoang dã với các đối tượng bên kia biên giới, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố khác tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Để đối phó cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng ô tô cá nhân gắn biển kiểm soát giả, thường xuyên thay đổi phương tiện, cung đường và thời gian vận chuyển.

Đáng chú ý, Lê Tuấn Anh là đối tượng đã nhiều lần vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, từng hai lần bị xử lý hình sự về hành vi buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt tù, đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán động vật hoang dã qua biên giới để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.