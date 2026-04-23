Khởi tố thiếu tá CSGT liên quan vụ nam sinh lao xe xuống mương tử vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, cán bộ Trạm CSGT Krông Búk, Đắk Lắk) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng", quy định tại khoản 2, điều 132 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ nam sinh 18 tuổi tử vong sau khi lao xe xuống mương ở Đắk Lắk, sáng 23/4, Công an tỉnh chính thức tổ chức họp báo.

Theo đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, hành vi của ông Hoàng cấu thành tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, điểm a,b khoản 2, điều 132 Bộ luật Hình sự.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, công bố thông tin tại họp báo sáng 23/4. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ngày 22/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, quy định tại điểm a,b khoản 2, điều 132 Bộ luật Hình sự.

Hôm nay, Viện KSND khu vực 8, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định của cơ quan Cảnh sát điều tra.

Như Tiền Phong đưa tin vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h29 ngày 15/4 trên Quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân là em V.Đ.Q. (18 tuổi, trú tại xã Cư Pơng), điều khiển xe máy biển kiểm soát 47AB-325.78, lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết.

Khi đến khu vực trên, xe máy bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên trái theo chiều ngược lại. Nạn nhân được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định pháp luật, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip được cho là ghi lại thời điểm xảy ra tai nạn. Nội dung clip cho thấy chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển bất ngờ lao vào lề đường, mất lái rồi rơi xuống mương. Đáng chú ý, một xe máy khác chạy phía sau đã giảm tốc, sau đó quay đầu rời khỏi hiện trường.

Các đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.