Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lao xe tử vong

  • Thứ năm, 23/4/2026 08:28 (GMT+7)
Liên quan vụ nam sinh 18 tuổi tử vong sau khi lao xe xuống mương ở Đắk Lắk, Công an tỉnh chính thức tổ chức họp báo.

Sáng 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời các cơ quan báo chí tham dự cuộc họp báo do đơn vị tổ chức nhằm cung cấp thông tin về một số vụ việc được báo chí và dư luận quan tâm, trong đó có vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong trên Quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk. Cuộc họp báo dự kiến diễn ra vào 9h30 sáng nay.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, một thiếu tá Cảnh sát giao thông tên N.Q.H. (cán bộ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk, Đắk Lắk) đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, xác minh theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h29 ngày 15/4 trên Quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân là em V.Đ.Q. (18 tuổi, trú tại xã Cư Pơng), điều khiển xe máy biển kiểm soát 47AB-325.78, lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết.

Khi đến khu vực trên, xe máy bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên trái theo chiều ngược lại. Nạn nhân được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định pháp luật, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip được cho là ghi lại thời điểm xảy ra tai nạn. Nội dung clip cho thấy chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển bất ngờ lao vào lề đường, mất lái rồi rơi xuống mương. Đáng chú ý, một xe máy khác chạy phía sau đã giảm tốc, sau đó quay đầu rời khỏi hiện trường.

Các đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

