Khởi tố tài xế vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo làm 7 người thương vong

Tài xế Lưu Đình Thanh không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đi đường đồi núi, dẫn đến xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo làm 7 người thương vong.

Hiện trường vụ xe khách bị lật ở Tam Đảo. Ảnh: VTC News.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Đình Thanh (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 13h10 ngày 29/3, vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra tại tuyến đường Tỉnh lộ 2B thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Ôtô khách biển kiểm soát 29B-098.15 do ông Lưu Đình Thanh cầm lái, chở 27 người đi trên tuyến, bất ngờ lao xuống vực bên đường.

Vụ tai nạn khiến 7 người bị thương, phải cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế; phương tiện hư hỏng nặng. Trong số các hành khách gặp nạn có chị N.T.T. (SN 1996, trú phường Kim Liên, Hà Nội), do thương tích quá nặng đã tử vong sau đó. Một số nạn nhân khác đang điều trị, phục hồi sức khỏe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Tam Đảo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định nguyên nhân là tài xế ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn.