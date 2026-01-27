Khởi tố nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nữ giúp việc Trương Thị B. (sinh năm 1979, quê Thanh Hóa) liên quan vụ bạo hành cụ bà 82 tuổi.

Ngày 27/1, Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trương Thị B. (SN 1979, quê Thanh Hóa) liên quan vụ đánh đập, bạo hành cụ bà 82 tuổi Hoàng Thị N. (SN 1944, trú Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Nữ giúp việc và cụ bà 82 tuổi.

Trước đó, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C về việc mẹ anh là bà N bị đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà tại ở ngõ 190 Lò Đúc. Ngày 10/1/2026, anh có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ.

Kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N, nữ giúp việc tên B đã nhiều lần đánh bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.

Dữ liệu camera cho thấy, nữ giúp việc liên tục quát mắng, chửi bà cụ, dù bà phải ngồi xe lăn, không thể tự sinh hoạt. Trong đó, có nhiều cảnh cho thấy nữ giúp việc Trương Thị B. dùng tay tát, đánh cụ bà.