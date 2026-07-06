Khởi tố nhóm đối tượng dụ học sinh làm điều sai trái

Nhóm đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của học sinh để thu mua tài khoản ngân hàng với giá rẻ rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng về tội "Thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng".

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Nguyễn Như Duy (sinh năm 1998), Nguyễn Công Mạnh (sinh năm 2003), Nguyễn Như Chiến (sinh năm 2003) cùng trú ở xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên; và Nguyễn Minh Hải (sinh năm 2008) ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, qua công tác bám nắm địa bàn, Công an xã Thái Thụy (Hưng Yên) phát hiện một đường dây chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn gom nhặt căn cước công dân của học sinh tại các trường THPT.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2026 đã lợi dụng sự nhẹ dạ và thiếu hiểu biết pháp luật của học sinh để đưa ra các lời mời chào như "mua tài khoản giá cao" hoặc "cho thuê tài khoản".

Để sở hữu mỗi tài khoản, nhóm này chỉ chi trả cho học sinh 200.000-300.000 đồng, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để ăn chênh lệch, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Bằng phương thức tinh vi này, các đối tượng đã thực hiện việc thu thập, mua bán và trao đổi trái phép 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh phổ thông.

Tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng, cơ quan công an đã tịch thu lượng lớn tang vật phục vụ hoạt động phạm pháp bao gồm 28 điện thoại di động, 90 thẻ SIM của các nhà mạng, gần 40 thẻ tài khoản ngân hàng cùng 2 bộ máy tính và nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Từ vụ án trên, Công an xã Thái Thụy khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc chuyển giao thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử dưới bất kỳ hình thức nào.

Mọi tài khoản ngân hàng đều gắn với trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu; việc tiếp tay cho các đối tượng bằng cách bán hoặc cho thuê tài khoản có thể khiến chủ tài khoản vô tình trở thành công cụ phục vụ các hành vi lừa đảo, rửa tiền hoặc các loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi thu mua hoặc thuê tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng hoặc có người đề nghị sử dụng tài khoản của mình vào mục đích không rõ ràng, cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Bên cạnh đó, nhà trường và gia đình cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để học sinh, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý của hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Một tài khoản ngân hàng có thể chỉ mang lại vài trăm nghìn đồng trước mắt, nhưng khi rơi vào tay tội phạm công nghệ cao có thể trở thành công cụ phục vụ nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho nhiều người và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.