Khởi tố nhóm đối tượng đánh hội đồng hành hung nữ sinh ở Phú Thọ

Do mâu thuẫn từ việc nhắn tin nói xấu nhau, nhóm đối tượng đã hẹn gặp một nữ sinh (SN 2012) tại khu vực gầm cầu Hòa Bình 3, dùng mũ bảo hiểm, chân tay đánh nạn nhân.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết liên quan đến vụ nhóm đối tượng hành hung một nữ sinh tại khu vực gầm cầu Hòa Bình 3 (thuộc phường Hòa Bình), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo (SN 2009, trú tại phường Hòa Bình) và Nguyễn Hải Vi (SN 2009, trú tại phường Tân Hòa) về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn, giao người dưới 18 tuổi cho người đại diện giám sát và ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 bị can trên.

Thời điểm Nguyễn Ngọc Phương Thảo và Nguyễn Hải Vi được cơ quan Công an triệu tập đến làm việc.

Theo tài liệu điều tra, Công an phường Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của cháu H.D.T.N. (SN 2012, trú tại phường Hòa Bình) về việc: Khoảng 14h ngày 1/3, tại khu vực gầm cầu Hòa Bình 3, cháu N bị Nguyễn Ngọc Phương Thảo dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh gây thương tích.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an làm rõ vào khoảng cuối tháng 10/2025, N. nhắn tin nói xấu Thảo với một người bạn. Biết chuyện, Thảo nhiều lần nhắn tin hẹn gặp N. để giải quyết và yêu cầu xin lỗi. Do lo sợ, N. không trả lời tin nhắn và né tránh gặp mặt.

Đến ngày 1/3, N. mới đồng ý gặp Thảo để giải quyết mâu thuẫn, hẹn nhau vào khoảng 14h tại khu vực đê Thịnh Lang (phường Hòa Bình). Khi N. cùng bạn đến điểm hẹn, thì gặp Thảo đi cùng Nguyễn Hải Vi, Phạm Trần Sunny (chưa rõ lai lịch) và Nguyễn Đức Anh.

Tại đây, do không giải quyết được mâu thuẫn, Thảo đã giật tóc và tát vào mặt N. Tiếp đó, Vi trèo lên bờ tường đê (phía sau lưng N.) rồi đẩy nạn nhân về phía Thảo. Lập tức, Thảo dùng chân đạp vào bụng khiến N. choáng váng ngã xuống đất.

Chưa dừng lại, Thảo lấy mũ bảo hiểm mà Sunny đang đội đánh vào đầu N. và tiếp tục đạp vào bụng nạn nhân, giật tóc, kéo ngã rồi lại đạp vào người. Thấy nạn nhân đau đớn, Vi tiến lại can ngăn.

Sau đó, Thảo lên xe của Sunny di chuyển về hướng cầu Hòa Bình 2. Đi được khoảng 50 m, Sunny bảo Thảo quay lại để mình đánh N. Tại đây, Thảo xuống xe túm tóc lôi N. ngã xuống đất, ngồi đè lên người, tát liên tiếp vào mặt rồi giẫm đạp vào vùng bụng và vai của N. Cùng lúc đó, đối tượng Sunny dùng chân đạp vào đầu nạn nhân. Sau khi hành hung, các đối tượng rời khỏi hiện trường.