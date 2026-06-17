Khởi tố giám đốc đổ trộm 700 tấn chất thải

Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về hành vi đổ trái phép gần 700 tấn chất thải rắn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tại thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện hoạt động đổ chất thải trái phép với khối lượng lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế tại hiện trường.

3 đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại khu vực ven hồ nước thuộc địa bàn thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn cặn bã bê tông thải, phế phẩm bê tông... đổ trái quy định.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định số chất thải này phát sinh trong hoạt động sản xuất của 3 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Hoàng Khang Group; Chi nhánh số 1 - Công ty Cổ phần bê tông VietSing và Công ty Cổ phần bê tông Phú Giang.

Hiện trường khu vực đổ chất thải trái phép.

Trong đó, Công ty TNHH Hoàng Khang Group đã đổ thải trái phép ra môi trường tổng khối lượng là 369,89 tấn; Chi nhánh số 1 - Công ty Cổ phần bê tông Vietsing đổ thải trái phép 183,07 tấn và Công ty Cổ phần bê tông Phú Giang đổ thải trái phép 141,07 tấn.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/6, Cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Mậu (SN 1988, trú tại khu phố Vĩnh Thế, phường Nhân Hoà, tỉnh Bắc Ninh, quản lý tại trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Hoàng Khang Group); Lưu Tiến Huy (SN 1983, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh, Phó giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Vietsing) và Nguyễn Mạnh Dương (SN 1980, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Phú Giang) về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Cơ quan chức năng thu mẫu phục vụ công tác giám định.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.