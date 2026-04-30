Khởi tố đối tượng trộm tiền công đức tại nhiều cơ sở thờ tự

  Thứ năm, 30/4/2026 11:44 (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Sơn (SN 1990, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo cơ quan công an, trước đó đơn vị tiếp nhận tin báo về việc một số cơ sở thờ tự, tôn giáo trên địa bàn các xã như Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Đồng liên tiếp bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tiền trong hòm công đức, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 12/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định Đỗ Văn Sơn là nghi phạm gây ra các vụ trộm trên và tổ chức bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tang vật, bao gồm công cụ, phương tiện, trang phục mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, cùng số tiền hơn 57 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

Minh Đức/Tiền Phong

