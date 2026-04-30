Khởi tố đối tượng trộm tiền công đức tại nhiều cơ sở thờ tự

Theo cơ quan công an, trước đó đơn vị tiếp nhận tin báo về việc một số cơ sở thờ tự, tôn giáo trên địa bàn các xã như Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Đồng liên tiếp bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tiền trong hòm công đức, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
|
Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.
Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 12/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định Đỗ Văn Sơn là nghi phạm gây ra các vụ trộm trên và tổ chức bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tang vật, bao gồm công cụ, phương tiện, trang phục mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, cùng số tiền hơn 57 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Sách về Pháp luật
