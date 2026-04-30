Tạm giam đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa quý hiếm hơn 20 tỷ

Kết quả điều tra, trước đó, Hoan đang vận chuyển trai tai tượng, vảy tê tê Java, da trăn, mật kỳ đà, mật trăn, da cá đuối mũi xẻng, mỏ chim hồng hoàng mũ cối…. từ vùng biển ngoài lãnh thổ Việt Nam đến cửa sông Eo Lói (giáp với sông Cổ Chiên) thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.
Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật vi phạm.
Cơ quan CSĐT thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Văn Hoan.
Qua làm việc, Hoan khai nhận được người khác thuê vận chuyển số hàng hóa trên với số tiền 140 triệu đồng, nhưng không tìm hiểu về chủng loại hàng hóa.
Kết quả điều tra xác định số hàng hóa đối tượng vận chuyển thuộc nhóm động vật quý hiếm, nguy cấp, ưu tiên bảo vệ với tổng giá trị hơn 20,5 tỷ đồng. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.
