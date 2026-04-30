Khởi tố 3 bị can mổ lợn bệnh bán ra thị trường

Ngày 30/4, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Khắc Nguyên (SN 1966, trú tại thôn Hiền Thôn, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Chiến (SN 1984, trú tại thôn 5, xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Văn Trung (SN 1982, trú tại thôn Đông Anh Vinh, xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 31/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc tại thôn 3, xã Hoằng Lộc do Nguyễn Văn Chiến làm chủ.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khởi tố các bị can.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại lò mổ của Chiến có 3 con lợn đã được giết mổ, sơ chế với tổng trọng lượng 384,5 kg; đồng thời phát hiện thêm 8 con lợn thịt đang nhốt trong chuồng, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh, chuẩn bị được giết mổ để bán ra thị trường, với tổng trọng lượng 452 kg.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, toàn bộ số lợn trên là của hộ gia đình Nguyễn Khắc Nguyên chăn nuôi. Khi phát hiện đàn lợn có biểu hiện mắc dịch bệnh, thay vì báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định, Nguyên đã bán với giá rẻ cho Lê Văn Trung. Sau đó, Trung tiếp tục bán lại số lợn này cho Nguyễn Văn Chiến để đưa vào lò giết mổ, sơ chế và tiêu thụ ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định, toàn bộ số lợn nói trên đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo hành vi giết mổ, vận chuyển, buôn bán động vật mắc bệnh, đặc biệt là động vật nhiễm dịch tả lợn châu Phi không chỉ gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.