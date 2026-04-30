Tạm giữ người phụ nữ huy động vốn trái phép, chiếm đoạt gần 180 tỷ

Theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, cơ quan này ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú phường An Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, đối tượng Vũ Thị Mai Phương đã chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng . Ngoài ra, đối tượng làm giả, sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tăng thêm niềm tin cho người tham gia góp vốn.

Đối tượng Vũ Thị Mai Phương tại cơ quan Công an.

Vũ Thị Mai Phương đã lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân, đưa ra các thông tin sai sự thật, sau khi nhận tiền góp vốn, đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương, liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan (qua Điều tra viên Vương Đình Tùng).