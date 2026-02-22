Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Khởi tố đối tượng chém vợ cũ trọng thương ở Phú Thọ

  • Chủ nhật, 22/2/2026 21:40 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Sau cơn ghen mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công vợ cũ và mẹ vợ tại xã Yên Kỳ (Phú Thọ), khiến một người rơi vào tình trạng nguy kịch. Cơ quan chức năng khởi tố, tạm giam bị can để điều tra về hành vi "Giết người".

Ngày 22/2, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Quang Hiếu (SN 1996, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo đó, khoảng 16h ngày 17/2, tại khu 11, xã Yên Kỳ, đối tượng Trần Quang Hiếu bất ngờ dùng dao tấn công chị H.P.Q (SN 2002), chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và cơ thể nạn nhân. Khi mẹ chị Q là bà N.T.K.O (SN 1978) lao vào can ngăn, đối tượng tiếp tục vung dao gây thương tích.

Khoi to doi tuong, Chem vo cu anh 1

Đối tượng Trần Quang Hiếu.

Hậu quả, chị Q bị thương nặng, được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội); bà O cũng phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau khi gây án, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra khu vực ao gần nhà rồi tự gây thương tích vào cổ và cổ tay. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân khống chế đối tượng, thu giữ hung khí. Hiếu được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba trước khi bàn giao cho cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận do ghen tuông sau khi ly hôn từ tháng 9/2025 và cho rằng vợ cũ có quan hệ tình cảm mới nên nảy sinh ý định tấn công.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Viết Hà/Tiền Phong

