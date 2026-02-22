Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ đuổi đánh nhóm du khách ở Vũng Tàu

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Theo đó, khoảng 10h20 ngày 21/2, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra đánh nhau tại khu vực trên. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, ổn định tình hình và mời các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt Lệnh bắt giữ khẩn cấp Đặng Trần Quốc Vũ​ và Đào Năng Nghĩa.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu ôtô tại khu vực đối diện một quán ăn. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xô xát. Trong quá trình mâu thuẫn, một số đối tượng đã có hành vi sử dụng hung khí (xẻng cán gỗ, lưỡi sắt) và dùng tay đánh nhau, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa bàn.

Đào Năng Nghĩa và Đặng Trần Quốc Vũ​ tại cơ quan điều tra.

Qua truy xét, Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan làm việc, gồm: Đặng Trần Quốc Vũ​ (SN 1977; hiện ngụ tại phường Vũng Tàu), Đặng Trần Bảo N.​ (SN 2000; hiện ngụ tại phường Vũng Tàu), Đào Năng Nghĩa (SN 1997; hiện ngụ tại phường Vũng Tàu). Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra các quyết định như trên.