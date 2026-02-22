Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ quán cơm niêu ở TP.HCM vác xẻng đuổi đánh người ngày Tết khai gì?

Sáng 22/2 tức Mùng 6 Tết, Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ chủ quán cơm niêu trên đường Trần Phú đuổi đánh du khách bằng xẻng vì mâu thuẫn bãi đậu xe.

Liên quan đến vụ xô xát giữa chủ quán ăn và du khách, sáng 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phường Vũng Tàu (phường 5, TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết lực lượng chức năng đã đến hiện trường tại số 98 đường Trần Phú để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục điều tra theo quy định.

cam xeng danh khach anh 1

Quán cơm Niêu số 98 đường Trần phú, phường Vũng Tàu.

Tại cơ quan công an, ông Trần Quốc Vũ (49 tuổi, chủ quán cơm niêu 98 Trần Phú) khai nhận bãi đất trống đối diện quán được ông tận dụng làm bãi đậu xe cho khách của mình. Ông Vũ cũng thừa nhận toàn bộ hành vi đuổi đánh nhóm du khách.

cam xeng danh khach anh 2

Quá trình đuổi đánh chị Lìn bị té ngã

Trước đó, vào ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ, chị Chiếng Lộc Lìn (33 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng gia đình đến uống nước tại quán cà phê đối diện số 98 đường Trần Phú. Trong lúc tìm chỗ đậu ôtô, chị Lìn dừng xe trước bãi đất trống kế bên quán cà phê. Lúc này, ông Vũ ra mặt ngăn cản, không cho dừng xe với lý do làm cản trở việc kinh doanh của quán cơm, dẫn đến cự cãi giữa hai bên.

Đỉnh điểm của sự việc xảy ra khi một người đàn ông trong nhóm chị Lìn dùng điện thoại cá nhân ghi hình. Ông Vũ lao vào ngăn cản việc quay phim và dẫn đến xô xát. Sau đó, chủ quán cơm dùng ghế đuổi đánh nhóm du khách nhưng được một người hàng xóm can ngăn. Chưa dừng lại, ông Vũ tiếp tục chạy về nhà lấy một chiếc xẻng cũ để đuổi đánh nhóm chị Lìn.

cam xeng danh khach anh 3

Quá trình tháo chạy, chị Lìn bị té ngã, dẫn đến thương tích nhẹ ở tay và chân. Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mời cả hai bên về trụ sở làm việc và lấy lời khai.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM

