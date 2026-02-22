Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bức xúc xe khách chắn cửa nhà, người đàn ông lao lên hành hung tài xế

  • Chủ nhật, 22/2/2026 16:42 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Bức xúc vì xe khách dừng trước cửa nhà hơn 2 tiếng không di chuyển, một người đàn ông ở phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã lao lên cabin hành hung tài xế.

Công an phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc một tài xế xe khách bị hành hung khi dừng đỗ phương tiện ven đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h50 ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Công an phường Mộc Châu tiếp nhận tin báo của anh Phạm Văn Kỳ về việc bị một người đàn ông hành hung.

Thời điểm trên, anh Kỳ điều khiển ô tô khách dừng, đỗ ven Quốc lộ 6, khu vực đường lên bản Tà Số, thuộc địa bàn phường Mộc Châu.

hanh hung anh 1

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm tài xế bị hành hùng chiều 19/2.

Trong lúc xe đang dừng bên đường, một người đàn ông đến yêu cầu anh Kỳ di chuyển phương tiện với lý do không được đỗ trước cửa nhà. Khi tài xế chưa kịp lái xe rời đi thì người này bất ngờ lên cabin, dùng tay đánh anh Kỳ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Mộc Châu đã tiến hành xác minh, làm rõ. Qua xác định ban đầu, người có hành vi đánh tài xế là Nguyễn Anh Hào (35 tuổi, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu).

Theo cơ quan công an, nguyên nhân xuất phát từ việc anh Hào cho rằng xe khách của anh Kỳ dừng, đỗ trước cửa nhà mình trong thời gian hơn 2 tiếng nhưng không di chuyển.

Gia đình anh Hào đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu tài xế đưa xe đi nơi khác, song phương tiện vẫn tiếp tục đỗ tại vị trí trên, dẫn đến bức xúc và xảy ra vụ việc.

hanh hung anh 2

Vị trí xe khách đỗ trước khi lái xe bị hành hung ở ven quốc lộ 6, đoạn qua bản Tà Số, phường Mộc Châu. Ảnh: Anh Đức

Công an phường Mộc Châu đã gửi giấy mời yêu cầu Nguyễn Anh Hào đến trụ sở để làm việc, làm rõ hành vi liên quan. Tuy nhiên đến nay, người này không có mặt tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

Khởi tố tài xế đánh người tử vong giữa đường ở Tây Ninh

Mai Anh Nhật, tài xế xe bán tải đánh người tử vong ở Tây Ninh, đã bị khởi tố để điều tra tội giết người.

20:58 6/2/2026

Bắt khẩn cấp tài xế xe bán tải hung hãn đánh tử vong người sau va chạm

Chỉ từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, tài xế xe bán tải lao vào hành hung dã man người đi đường khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc bị camera ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

11:41 1/2/2026

Tài xế nghi bị đánh vì không xóa clip đốt pháo: Chính quyền lên tiếng

Chính quyền thông tin về nguyên nhân vụ việc nhóm người ở Nghệ An bao vây, đập phá ôtô, trong khi tài xế liên tục tiến, lùi xe khiến nhiều người thót tim.

19:49 11/11/2025

https://vtcnews.vn/buc-xuc-xe-khach-chan-cua-nha-nguoi-dan-ong-lao-len-cabin-hanh-hung-tai-xe-ar1004084.html

Viên Minh/VTC News

hành hung Sơn La đỗ xe chắn lối xe khách tài xế Mộc Châu

    Đọc tiếp

    Bat khan cap 2 doi tuong trong vu duoi danh nhom du khach o Vung Tau hinh anh

    Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ đuổi đánh nhóm du khách ở Vũng Tàu

    3 giờ trước 17:27 22/2/2026

    0

    Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm