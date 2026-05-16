Khởi tố chủ trung tâm 'Giọng ca để đời', Giám đốc Mây Sài Gòn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác, đẩy nhanh tiến độ phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu xác định dấu hiệu phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của một số Công ty, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Hải Bình.

Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media.

Bị can Võ Văn Nam.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.

2 bị can: Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng.

Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can, gồm: Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

2 bị can: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can, gồm: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Bị can Diệp Văn Lập.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các Cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.