Lừa bán đất 'ma', giám đốc công ty địa ốc lĩnh 14 năm tù

Bị cáo Bá Minh Trí đã chiếm đoạt gần 2,9 tỷ đồng của nhiều người mua đất, rồi sử dụng vào chi tiêu và hoạt động công ty.

Ngày 15/5, HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Bá Minh Trí (SN 1979, ngụ TPHCM) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định bị cáo thực hiện hành vi gian dối nhiều lần, có tính chất chuyên nghiệp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các bị hại nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe.

Bị cáo Bá Minh Trí (áo xanh) tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Công ty CP xây dựng phát triển địa ốc Trường Thịnh Phát do Bá Minh Trí làm giám đốc, đã tiến hành hoạt động môi giới, chuyển nhượng đất nền tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai).

Cuối năm 2021, thông qua mối quan hệ làm ăn với các đối tác kinh doanh bất động sản, Trí được thỏa thuận môi giới bán nhiều lô đất tại xã Lộc Hưng và xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ. Dù biết nhiều lô đất chưa hoàn tất thủ tục tách thửa, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, bị cáo vẫn quảng bá thành các "khu dân cư" để tìm khách hàng.

Để tạo lòng tin, Trí đặt tên dự án là "Khu dân cư Lộc Hưng 3", "Khu dân cư Lộc Hưng 4", sau đó chỉ đạo nhân viên công ty đăng tin quảng cáo, dẫn khách đi xem đất và ký hợp đồng đặt cọc.

Từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2022, Bá Minh Trí nhiều lần ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các khách hàng. Dù bên chuyển nhượng chưa ký hồ sơ, Trí vẫn đưa khách đến các văn phòng công chứng để ký trước vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, rồi yêu cầu thanh toán từ 95% giá trị giao dịch.

Tin tưởng sẽ được sang tên đất trong thời gian ngắn, các bị hại đã giao cho Trí tổng cộng gần 2,9 tỷ đồng . Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện được việc chuyển nhượng như cam kết.

Số tiền chiếm đoạt được, Trí sử dụng để chi thuê mặt bằng công ty, phương tiện đi lại, chi phí vận hành doanh nghiệp và tiêu xài cá nhân. Đến khi các bị hại yêu cầu giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hoàn tiền, bị cáo không còn khả năng khắc phục hậu quả. Trong số các khoản đã nhận, Trí mới trả lại cho một bị hại 70 triệu đồng, còn lại vẫn chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng .