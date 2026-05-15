Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Công an điều tra vụ thi thể nam giới đầy hình xăm trôi trên sông

  • Thứ sáu, 15/5/2026 19:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang xác minh, làm rõ vụ “chết người chưa rõ nguyên nhân” khi phát hiện một thi thể nam giới trôi trên rạch Hiệp Ân.

Hình xăm trên chân của người đàn ông. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h45 ngày 14/5, trong lúc tuần tra trên tuyến rạch Hiệp Ân, Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Cây Khô thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM phát hiện tử thi nam giới chưa rõ nhân thân, lai lịch đang trôi trên sông trong tư thế úp mặt xuống nước.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Nhà Bè tiếp nhận, phối hợp Phòng PC01, PC09 Công an TP.HCM và Viện KSND khu vực 6 tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể vào bờ để kiểm tra, phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân tử vong.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân 30 - 35 tuổi, cao khoảng 1,65 m, tóc ngắn màu đen. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc quần thun ngắn màu đen; trên hai tay, hai chân và vùng lưng có nhiều hình xăm samurai.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan nạn nhân liên hệ Phòng PC01, Đội 3 - Tổ Nhà Bè (địa chỉ 335 Nguyễn Bình, ấp 43, xã Nhà Bè) hoặc số điện thoại 0963.230988 gặp điều tra viên để phối hợp giải quyết.

Thi thể bị bỏ trong túi nylon ở Hưng Yên là cô gái Nghệ An mất tích

Sau gần một tháng điều tra, cơ quan chức năng xác định thi thể bị buộc trong túi nylon thả trôi sông tại Hưng Yên chính là Y.N nhờ kết quả giám định ADN.

15:50 8/12/2025

Bắt nghi phạm liên quan vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi trôi trên sông

Liên quan vụ việc thiếu nữ quê Nghệ An mất tích nhiều ngày và sau đó được phát hiện tử vong, thi thể trôi trên sông tại Hưng Yên, chiều 24/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ nghi phạm, được xác định là người yêu của nạn nhân.

20:04 24/11/2025

Hành trình phanh phui tội ác của gã chồng sát hại vợ ngày cận Tết

Ngày cận tết vùng quê rúng động khi phát hiện các phần thi thể người trôi trên sông; chỉ sau 48 giờ, cơ quan điều tra đã phá án thành công, bắt giữ kẻ thủ ác là chồng nạn nhân.

19:45 28/1/2025

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/cong-an-dieu-tra-vu-thi-the-nam-gioi-day-hinh-xam-troi-tren-song-post1843479.tpo

Theo Nguyễn Dũng/Tiền Phong

thi thể trôi sông TP.HCM thi thể nam giới hình xăm công an tphcm

    Đọc tiếp

    Ban gai Bui Dinh Khanh nhan 15 thang tu treo hinh anh

    Bạn gái Bùi Đình Khánh nhận 15 tháng tù treo

    1 giờ trước 18:57 15/5/2026

    0

    Hỗ trợ bạn trai Bùi Đình Khánh lẩn trốn, Triệu Nguyễn Hoài Thương bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo do nuôi con nhỏ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý