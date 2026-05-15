Công an điều tra vụ thi thể nam giới đầy hình xăm trôi trên sông

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang xác minh, làm rõ vụ “chết người chưa rõ nguyên nhân” khi phát hiện một thi thể nam giới trôi trên rạch Hiệp Ân.

Hình xăm trên chân của người đàn ông. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h45 ngày 14/5, trong lúc tuần tra trên tuyến rạch Hiệp Ân, Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Cây Khô thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM phát hiện tử thi nam giới chưa rõ nhân thân, lai lịch đang trôi trên sông trong tư thế úp mặt xuống nước.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Nhà Bè tiếp nhận, phối hợp Phòng PC01, PC09 Công an TP.HCM và Viện KSND khu vực 6 tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể vào bờ để kiểm tra, phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân tử vong.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân 30 - 35 tuổi, cao khoảng 1,65 m, tóc ngắn màu đen. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc quần thun ngắn màu đen; trên hai tay, hai chân và vùng lưng có nhiều hình xăm samurai.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan nạn nhân liên hệ Phòng PC01, Đội 3 - Tổ Nhà Bè (địa chỉ 335 Nguyễn Bình, ấp 43, xã Nhà Bè) hoặc số điện thoại 0963.230988 gặp điều tra viên để phối hợp giải quyết.