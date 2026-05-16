Phó phòng kinh doanh Công ty Dầu khí Cửu Long chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Phó trưởng phòng thuộc Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long và được phân công phụ trách Phòng bán lẻ, nhớt.
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thế Anh.
Từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, Nguyễn Thế Anh đã thực hiện hành vi kê khai khống số lượng tồn mặt hàng nhớt của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng.
Vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
