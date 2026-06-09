Khởi tố chủ 2 kho thời trang 'hàng hiệu fake'

Công an TP Đồng Nai khởi tố 2 chủ kho hàng kinh doanh quần áo, giày dép, túi xách giả mạo các thương hiệu nổi tiếng để điều tra về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Ngày 8/6, Công an TP Đồng Nai thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đồng Nai) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại tại kho hàng do ông Vũ Văn Hà Hiếu (SN 1998) làm chủ tại phường Trấn Biên và kho hàng do ông Trần Minh Lộc (SN 1992) làm chủ tại phường Long Bình.

Đối tượng Vũ Văn Hà Hiếu tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện 2 kho hàng đang tàng trữ, kinh doanh số lượng lớn hàng hoá mang các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Chanel, Lacoste, Dolce & Gabbana, Balenciaga… gồm quần áo, giày dép, túi xách các loại.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.430 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết gần 649 triệu đồng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua số hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng này từ các hội nhóm online.

Đối tượng Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

Dù không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vì giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao, nên các đối tượng đã bất chấp, kinh doanh mặt hàng này để kiếm thêm thu nhập.

Đến ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai đã có Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà Hiếu và Trần Minh Lộc về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo quy định tại Điều 226 Bộ luật hình sự.

Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.