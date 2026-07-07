Khởi tố 2 phó chủ tịch xã liên quan vụ tham ô gần 7 tỷ tiền công đức ở Lạng Sơn

Lợi dụng chức vụ được giao tại Ban Quản lý di tích Đền Công đồng Bắc Lệ, 2 Phó chủ tịch xã Tân Thành (Lạng Sơn) cùng 10 thuộc cấp đã cấu kết "rút ruột" gần 7 tỷ đồng tiền công đức.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị triệt phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tống đạt quyết định với 12 bị can về tội danh "Tham ô tài sản" liên quan đến việc biển thủ tiền công đức tại Di tích Đền Công đồng Bắc Lệ (đền Bắc Lệ) thuộc xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Các quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án đều được VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Công an tỉnh Lạng Sơn đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 12 người tham ô tiền công đức tại Đền Bắc Lệ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong số các bị can bị khởi tố có 2 Phó chủ tịch xã Tân Thành là Phùng Văn Quang (SN 1979, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành kiêm Trưởng Ban quản lý đền Bắc Lệ từ tháng 9/2025 đến nay); Trương Xuân Hữu (SN 1983, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành, nguyên Trưởng Ban quản lý đền Bắc Lệ).

10 bị can còn lại gồm: Hồ Minh Đức (SN 1977, Thủ quỹ BQL đền từ tháng 7/2024 đến nay), Hà Văn Hưng (SN 1976, Phó BQL thường trực kiêm Thủ quỹ tháng 1-7/2024). Các bị can là thành viên BQL đền gồm: Phương Văn Thơm (SN 1978), Triệu Văn Định (SN 1980), Hoàng Thanh Nhàn (SN 1978), Tăng Thị Thúy (SN1980), Hoàng Văn Độ (SN 1963), Hoàng Thị Phúc (SN 1970), Lương Thị Tường (SN 1963), Đào Văn Sơn (SN 1967).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Đền Bắc Lệ.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, quá trình điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, các thành viên trong Ban quản lý đền Bắc Lệ lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, đã bàn bạc, thống nhất về việc gom tiền cung tiến từ trên các bàn thờ, cung đền, không đưa vào sổ sách công đức chiếm đoạt để chia nhau.

Công an tỉnh Lạng Sơn thu thập bằng chứng, tài liệu, sổ sách liên quan đến việc tham ô của BQL đền Bắc Lệ. Ảnh: Công an cung cấp.

Căn cứ kết quả đấu tranh và tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định từ năm 2023 cho đến nay các đối tượng thuộc Ban quản lý di tích đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng để chia nhau.

Đền Bắc Lệ là một quần thể di tích, là cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý di tích xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 22/11/2023, UBND xã Tân Thành có Quyết định số 186/QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý Di tích đền Công đồng Bắc Lệ, nhiệm kỳ 2023 - 2026, gồm có 13 thành viên (1 Trưởng ban, 2 Phó trưởng ban, 1 kế toán, 1 thủ quỹ và 8 thành viên của Ban quản lý).

Sau đó, các bị can đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động tín ngưỡng tại đây, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất chiếm đoạt tiền với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, gây bức xúc dư luận.

Xác định vụ việc trên là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Để kịp thời ổn định dư luận, làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi phạm theo quy định của pháp luật, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị chức năng xác lập chuyên án, đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng và thu hồi triệt để tiền trục lợi theo quy định của pháp luật.