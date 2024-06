Khối tài sản ngoài đời của nam chính phim 'Gia tài của ngoại'

Diễn xuất của Billkin được nhận xét ngày càng tiến bộ, nhất là sau I promised you the moon và How to make millions before grandma dies. Anh chàng đào sâu tâm lý nhân vật, cách bộc lộ xúc cảm nội tâm cũng rõ nét, tinh tế hơn. Với vai diễn M trong How to make millions before grandma dies, Billkin nhận được nhiều lời tán dương từ truyền thông và giới chuyên môn tại quê nhà Thái Lan.