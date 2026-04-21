Khối tài sản gây choáng của HLV Simeone

Không chỉ nổi bật trên băng ghế huấn luyện, HLV Diego Simeone còn khiến người hâm mộ bất ngờ với tài kinh doanh ngoài sân cỏ.

HLV Simeone có khối tài sản ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Theo Fanatik, Simeone hiện sở hữu tới 180 căn hộ cùng 7 biệt thự hạng sang, đứng tên ông và người vợ thứ hai Carla Pereyra. Danh mục tài sản đồ sộ này giúp cặp đôi trở thành một trong những gia đình quyền lực về tài chính trong làng bóng đá.

Nguồn thu của họ không chỉ đến từ tiền lương huấn luyện của Simeone mà còn từ việc cho thuê và mua bán bất động sản. Theo Planet Football, Simeone cũng đang là chiến lược gia có mức lương cao nhất làng bóng đá thế giới (gần 30 triệu euro mỗi năm). Khối tài sản của HLV người Argentina được ước tính hơn 100 triệu euro.

Khối tài sản nêu trên đảm bảo tương lai vững chắc cho các con của Simeone, bao gồm hai con gái với Carla Pereyra và ba người con trai từ cuộc hôn nhân trước. Gia đình ông được cho là đang nắm giữ một phần đáng kể bất động sản tại Madrid.

Simeone có cuộc sống dư dả. Ảnh: Reuters.

Cuộc sống xa hoa của Simeone cũng phần nào được phản ánh qua dinh thự mà ông đang sinh sống. Ngôi nhà được ví như một “cung điện thu nhỏ”, với sân bóng riêng, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, hệ thống phòng ốc rộng lớn và khu gara dành cho bộ sưu tập xe hơi.

Bên cạnh những thành tựu trên sân cỏ, Simeone còn âm thầm xây dựng một “đế chế tài chính” đáng nể. Nhận thức rõ sự nghiệp huấn luyện không kéo dài mãi mãi, ông đầu tư mạnh vào thị trường bất động sản tại Madrid và kiếm lợi từ đó.

Với những gì đã đạt được, Simeone cho thấy bản thân là hình mẫu của một nhà đầu tư khôn ngoan, biết cách tận dụng thành công trên sân cỏ để xây dựng nền tảng tài chính bền vững ngoài đời thực.

